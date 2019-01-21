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雲端最前線／南高屏跨黨行銷 九二共識卡住合作拚經濟恐破局

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表達想要在屏東建高屏大機場，推動發展南台灣，與南高屏一同「拚經濟不拚政治」，然而屏東縣長潘孟安也曾表示，不排除跨黨合作發展觀光，不過韓國瑜重申要以認同「九二共識」為前提，南高屏區域治理的默契，恐怕會因九二共識成合作最大障礙。《雲端最前線》21日邀請屏東縣長潘孟安、新新聞副社長陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討南高屏是否能跨黨拚經濟行銷南臺灣。

南部縣市區域合作拚經濟，是近來備受關注的議題。高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時，喊出高屏大機場的概念，希望解決目前高雄小港機場腹地太小，以及無法夜航的窘境。韓國瑜也公開表達，一起拚經濟他很樂意，「不過我支持九二共識」。

▲貨賣得出去人民發大財　屏東縣長潘孟安飛加拿大行銷屏東農產品。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此，屏東縣長潘孟安則回應，還不清楚高雄市長韓國瑜的發言內容，僅表示會在了解後由縣府說明，縣府發言人黃建嘉表示，任何對地方有正面幫助的建設，縣府都「樂觀其成」，但還是建議先與國防部做可行性評估。韓國瑜重申要以認同「九二共識」為前提，南高屏區域治理的默契，恐怕會因九二共識成合作最大障礙。

而2019台灣燈會2月19日在屏東登場，主燈「巨鮪來富」14日下午在東港大鵬灣燈區進行安座儀式，屏東縣長潘孟安表示，這是台灣燈會首次移師國境之南，也是燈會舉辦30年來，16公尺高的主燈首次在海上呈現，精彩可期，「民眾來屏東賞元宵花燈，連玩5天也不嫌多」！對此，高市觀光局長潘恆旭1日證實這屆台灣燈會將與高雄愛河畔舉行的「高雄燈會」聯合行銷。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

▲▼ 韓國瑜 賣出去 。（圖／記者宋德威攝）

被外界認為是「韓流南飄」，對此屏東縣長潘孟安表示「完全沒談」，他提及現在主要都跟觀光局合作，而燈會不只是屏東事情，是全國的事情，提到會邀請其他縣市長到屏東，也會加強整合南高屏遊程。潘孟安補充，縣府同仁有告知收到潘恆旭邀約，但具體邀約內容還不知道，對於合作樂觀其成也很歡迎，他指出，城市間合作也是必然的，但目前就是完全沒談、沒有任何相關消息。《雲端最前線》21日邀請屏東縣長潘孟安、新新聞副社長陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討南高屏是否能跨黨拚經濟行銷南臺灣。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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