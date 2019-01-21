雲端最前線／南高屏跨黨行銷 九二共識卡住合作拚經濟恐破局

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表達想要在屏東建高屏大機場，推動發展南台灣，與南高屏一同「拚經濟不拚政治」，然而屏東縣長潘孟安也曾表示，不排除跨黨合作發展觀光，不過韓國瑜重申要以認同「九二共識」為前提，南高屏區域治理的默契，恐怕會因九二共識成合作最大障礙。《雲端最前線》21日邀請屏東縣長潘孟安、新新聞副社長陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討南高屏是否能跨黨拚經濟行銷南臺灣。

南部縣市區域合作拚經濟，是近來備受關注的議題。高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪時，喊出高屏大機場的概念，希望解決目前高雄小港機場腹地太小，以及無法夜航的窘境。韓國瑜也公開表達，一起拚經濟他很樂意，「不過我支持九二共識」。

▲屏東縣長潘孟安。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此，屏東縣長潘孟安則回應，還不清楚高雄市長韓國瑜的發言內容，僅表示會在了解後由縣府說明，縣府發言人黃建嘉表示，任何對地方有正面幫助的建設，縣府都「樂觀其成」，但還是建議先與國防部做可行性評估。韓國瑜重申要以認同「九二共識」為前提，南高屏區域治理的默契，恐怕會因九二共識成合作最大障礙。

而2019台灣燈會2月19日在屏東登場，主燈「巨鮪來富」14日下午在東港大鵬灣燈區進行安座儀式，屏東縣長潘孟安表示，這是台灣燈會首次移師國境之南，也是燈會舉辦30年來，16公尺高的主燈首次在海上呈現，精彩可期，「民眾來屏東賞元宵花燈，連玩5天也不嫌多」！對此，高市觀光局長潘恆旭1日證實這屆台灣燈會將與高雄愛河畔舉行的「高雄燈會」聯合行銷。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

被外界認為是「韓流南飄」，對此屏東縣長潘孟安表示「完全沒談」，他提及現在主要都跟觀光局合作，而燈會不只是屏東事情，是全國的事情，提到會邀請其他縣市長到屏東，也會加強整合南高屏遊程。潘孟安補充，縣府同仁有告知收到潘恆旭邀約，但具體邀約內容還不知道，對於合作樂觀其成也很歡迎，他指出，城市間合作也是必然的，但目前就是完全沒談、沒有任何相關消息。《雲端最前線》21日邀請屏東縣長潘孟安、新新聞副社長陳東豪、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討南高屏是否能跨黨拚經濟行銷南臺灣。

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