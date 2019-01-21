回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

▲林濁水狂酸韓國瑜首批出口的農產品才佔2.1兆產值的0.009%，韓國瑜表示「謝謝讚美」。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

有關民進黨立委林濁水日前在臉書狂酸，韓國瑜將價值2200萬元農產品賣到中國「不算發大財」，韓國瑜21日下午在巡視鳳山路平專案也對此回敬「這是富貴人家不懂基層的心聲」。

韓國瑜表示，這筆農產訂單林濁水認為才佔農工産值零點零零幾，這是富貴人家不懂基層人家想什麼的心態，況且高雄的農民、漁民、勞工想的並不是大富大貴，而是求得基本的溫飽，他也相當感謝林濁水的語帶諷刺的讚美。

目前市府的目標就是讓人民過上好日子，並不可能賣了農產品出去就可以大富大貴，這是不可能的，韓國瑜除了感謝林濁水的祝福外，希望外界能多祝福高雄市政府，而且才剛上任不到一個月，就已經有外銷訂單。

林濁水在臉書PO文表示，韓國瑜賣出去的農產品才佔2.1兆產值的0.009%，接受媒體採訪時更直呼「韓國瑜比較適合50年前的農業經濟時代」，不過美濃當地也有番茄果農表示，他們並未因此而受惠，對此韓國瑜也說，請果農羅列品項與價格清單，市府未來為協助尋找訂單。

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