影／台南1歲女童哭鬧不停遭「不求人」虐死…18歲小媽媽：不知道孩子會突然死

▲女童全身上下佈滿許多新舊傷痕，令急救的醫護人員相當痛心。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）



記者洪正達／台南報導

台南市15日驚傳歲女童遭親生母親虐死案件，一對男女在晚間10點多將女童送往郭綜合醫院急救，但女童傷重不治，醫護人員進一步發現女童身上布滿新舊傷痕，懷疑案情不單純通報警方，目前由警第五分局偵辦中，女童生母向警方供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與男友將她緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。

據了解，女童自從父母離異後，便跟著母親一起生活，日前母親男友也搬來同住，生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

女童送醫不治後，除了在身上發現多處新舊傷口外，甚至有多處小刀傷，認為這些傷痕不該出現在一名一歲大的小孩身上，趕緊報警處理，女童阿嬤得知孫女被虐待死亡後，氣得在16日凌晨在臉書上公布女童母親及同居人臉書帳號，她氣憤的表示，女童母親原承諾會給孫女更好的生活，直到同居人開始出現施暴行為也未阻止，甚至用香菸燙傷女童，或是以手、工具虐打，導致身上多處出現大面積瘀傷，阿嬤表示，她就要讓全台南人知道這對狗男女有多惡劣。

女童大體已移往台南市立殯儀館，警方經漏夜偵訊後，依殺人罪嫌將這對男女送辦。

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