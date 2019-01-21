韓國瑜掀高雄旅遊熱！　地方媽媽「一句話」讓全家超意外

▲韓國瑜上任帶動高雄觀光。（圖／記者周書羽攝）



政治中心／綜合報導

韓國瑜自上任後，所到之處總會吸引滿滿人潮，也帶動周邊的一波觀光熱潮。一名網友就在PTT發問，韓國瑜當市長「是不是真的對高雄旅遊加分？」因為距離上次和家人到高雄玩已經是10幾年前，想不到媽媽突然爆出一句話讓他大呼「超級意外！」

原PO表示，媽媽最近很多朋友都揪團到高雄玩，於是也心血來潮的問「過年要不要去高雄走走？」這令他十分意外，因為全家人已經超過10年沒去高雄，而且「老媽完全政治天然呆毫無光譜的那種」，這次竟然會主動提議要去高雄玩。



▲高雄駁二藝術特區。（圖／翻攝自高雄旅遊網）



他還透露，不得不承認自己也對韓國瑜的愛情產業鏈頗有興趣，「若是愛情摩天輪做起來，連我都會想去觀摩觀摩。」

其他網友紛紛附和說，「真的有認識的人一直跑高雄」、「韓流效應確實有出來」、「今天從新北來高雄三日遊，高捷超擠的」、「想去感受韓流熱潮+1，元宵燈會可以去看看金銀河」、「就媒體曝光度大增，再加上其實高雄以前只是缺少行銷吧」、「觀光熱度真的有炒起來，連平日都有講台語的台北客來駁二玩！不過暖冬補助也是誘因。」

不過，有不少人建議如果想維持這股熱度，韓國瑜應該要再開發更多新景點，「熱潮應該能維持一年，一年後就不好說了，除非韓總有新的論述出來」、「高雄還要再開發景點，像是柴山夜景，仿照日本函館、香港太平山，就會有源源不絕的觀光人潮。」