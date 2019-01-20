影／爭2020先過黨內辯論？朱立倫沒在怕：勝選才是重要目標

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫20日出席「榜生婦產聯盟忘年晚會」活動，外傳國民黨正在研擬舉辦黨內初選辯論後再做民調，他對此表示，選出符合民意的候選人，獲得人民的支持跟2020的勝選，這是最重要的目標。

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後會啟動，人選6月前出爐；國民黨組發會主委李哲華強調，初選辦法「目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸」，但中常會是一個民主平台，任何提案都可以來討論。

據傳，黨內這次可能利用「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

對此，朱立倫表示不管是什麼樣的方式，最重要的是，黨內要提出一個公開、民主、透明的方式。他強調，初選只是一個過程，重點是符合民意的候選人，讓候選人獲得人民的支持，獲得2020的勝選，這是最重要的目標。

另外，台北市長柯文哲昨晚在專訪時說，自己在台北市以外的支持度很高，因為從九合一選舉經費的捐款帳戶資料得知，有高達70%的捐款人來自外縣市，台北市反而只佔30%。

朱立倫對此表示，柯文哲是一個「全國性的政治人物」，他獲得台灣各地的支持非常正常，也一直都認為，柯是台灣未來一個很強的、很重要的領導人。

▲前新北市長朱立倫20日出席「榜生婦產聯盟忘年晚會」活動。（圖／記者羅婉庭攝）