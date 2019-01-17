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首座「銀光咖啡館」開幕！侯友宜暖笑：青年銀髮一起「到咖手」

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▲新北市首座複合式社區長照便利店-銀光咖啡館。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市首座複合式社區長照便利店-銀光咖啡館。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市首座複合式社區長照便利店-銀光咖啡館，17日熱鬧開幕，新北市長侯友宜出席揭牌典禮，邀請大家發揮互助精神，一起「到咖手」，關懷社區長輩，建立長照多元、在地創新服務。

侯友宜表示，銀光咖啡的開幕讓他非常開心，這一棟青年社會住宅是他代表動工，今天看它落成，特別有感觸。是讓我們長輩能夠在這個地方，因為社區複合式的服務，能夠得到更便利的照顧，那這裡面有專業照護老師來陪伴照顧，可以讓照顧者能夠得到喘息，被照顧者能夠得到復健的一個計畫。

他也強調，樓上住的都是青年好朋友們，他們也可以到銀光咖啡館來「青銀交誼」，長輩跟年輕人一起在這裡互動，侯友宜覺得非常溫馨，他也期待未來有更多的銀光咖啡館在社區一間一間地開，來照顧長輩。

侯友宜說，「銀光咖啡館」提供高齡長照資訊與生活服務，結合市府「到咖手」團隊和社區資源進行居家照顧，並媒合自費型「生活老師」，讓需要被照顧的社區長輩得到各式長照資訊及協助。

延續朱立倫任推行的「青銀共居」政策，「銀光咖啡館」就在青年社會住宅樓下，侯友宜說，咖啡館設置「青銀交誼廳」，不定期邀請樓上承租社會住宅的青年一起同桌共餐，讓咖啡館化身社區廚房青銀交誼場所，以複合性服務，提供社區長輩良好居家照顧，不僅創新思維，更符合新型態長照需求。

新北市高齡人口已突破53萬人，預估再4年將步入超高齡社會，侯市長表示，未來將不斷推廣「銀光咖啡館」，投入更多人力和物力，規畫「找得見、看得到、用得著」的社區型照護服務，幫助需要被照顧的長輩，也讓照顧者得到喘息機會。

開幕式還有一個亮點，銀光咖啡館特別邀請八仙塵爆鬥士-黃博暐先生，成為咖啡店的第一位客人，書法家洪文珍老師也揮毫「陪伴照顧到咖手，銀光咖啡創未來」春聯致贈咖啡館，侯友宜和現場嘉賓在音樂聲與談笑間享受美食和悠閒的午後時光。

衛生局長陳潤秋表示，「銀光咖啡館」位於板橋區府後街2號，是衛生局與城鄉發展局攜手合作成立的整合式長照服務據點，不僅提供社區家庭照顧者及被照顧者溫馨、安心的喘息休憩場所，更是社會住宅的好鄰居。

▲新北市首座複合式社區長照便利店-銀光咖啡館。（圖／記者羅婉庭攝）

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