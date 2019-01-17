等了20年！集美國小佔用違建開拆　新北還給學童彩色運動場

記者羅婉庭／新北報導

新北巿政府16日拆除占用三重區集美國小運動場預定地上之違建房屋，讓集美國小運動場興建計畫得以順利遂行，歷經二十多年的努力，集美國小的運動場終於有解。

新北市長侯友宜將於18日視察三重區集美國小操場成果，集美國小部分操場預定地遭違建戶長期占用，侯市長擔任副市長期間責成市府各單位通力合作，終於今年落成啟用，市長上任後仍心繫該校操場的完工情形，前往視察操場工程的完工成果。

集美國小建校24年，創校時因空間有限無法興建運動場，對於全校師生運動發展影響甚大，教育局於106年9月核定該校整建操場工程，並於107年12月供全校師生及社區居民使用。新北市重視學童的活動環境，集美操場完工也展現市府照顧所有師生運動環境的決心。

集美國小部分操場預定地在104年新北市農會贈與市府後，遭違建戶長期占用，侯友宜擔任副市長期間市府各單位通力合作，終於在107年度將校地清理動工，今年落成啟用。

家長會輔導會長張靖緹表示，感謝朱立倫市長、民意代表和新北市農會的支持，讓集美國小3千學童有座運動場。

教育局表示，1991年發佈實施之「三重都市計畫（第一次通盤檢討）案」，規劃文小17用地為集美國小預定地，而新北市農會理事長林溪水先生表示，教育是百年大計，農會後續將研擬方案，協助學校完成運動場的興建，讓集美國小校地不再缺角，得以進行整體規劃，進而整建符合教學需求之運動場地。

民國80年發佈實施之「三重都市計畫（第一次通盤檢討）案」，規劃文小17用地為集美國小預定地。該用地上有一違建戶並無土地或房屋所有權協調多年不成，學校考量師生安全和與人為善之念，多方嘗試與違建戶協調未果。

直到107年2月2日，告知違建戶學校立場與其個人權益，並建議違建戶遵循正常行政程序進行救濟申訴後，違建戶方同意集美國小進行拆除後廢棄物運棄作業。

▲集美國小佔用違建開拆前後。（圖／新北市新聞局提供）

▲集美國小佔用違建開拆蓋運動場。（圖／新北市新聞局提供）