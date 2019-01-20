　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義520後身份解禁　國共論壇擴大舉行

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨中常會,吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在去年九合一選舉中大勝，今年國共論壇何時舉辦也備受關注。國民黨大陸事務部主任周繼祥繼上月北京行後，前兩天再飛北京進行相關洽談。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，周繼祥主要是參加一些台商活動，當然也會跟大陸涉台相關人士見面，而國共論壇雙方互相交換意見「一直都有」。

國民黨天王角逐2020總統大選動作不斷，日前傳出黨主席吳敦義透過周繼祥積極與對岸溝通，有意在5月20日後《國家機密保護法》3年管制期期滿後，率縣市首長集體登陸參與國共論壇，確立兩岸論述。

有黨政人士透露，今年國共論壇確實正在規畫當中，時間點會落在520之後，因吳敦義屆時就可解除被限制的身分；且由於論壇已經兩年停辦，今年可望擴大規模進行。

不過，黨政人士也分析，屆時也可能會與國民黨內總統初選撞期，如果國民黨總統候選人已出爐但並非吳敦義，是否會由吳帶隊也有待商榷，畢竟一般而言，陸方要見的是足以影響兩岸局勢的人。

由國民黨和共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」過去俗稱「國共論壇」，在2016年轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。

黨政人士指出，國共論壇為國民黨和對岸交流長久以來的慣例，儘管國民黨淪為在野黨，但如今官方不通，國共論壇就變成很重要的管道。

▼中共中央總書記、大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
堂哥衝到家裡「洗冷水澡」：我真的好熱！爸嚇：他過世火化
快訊／智利外海發生強震「規模6.7」　深度53公里
泰男9點半被叫起床吃早餐…2刀爆頭砍死父！母目睹崩潰

關鍵字：國共論壇,吳敦義,習近平

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

余天嫁女兒席開110桌　蔡英文、游錫堃、蘇嘉全大咖全到場

韓國瑜渴望「一句讚美」　林濁水說了：厲害了！高雄崛起了

王世堅批柯文哲組黨　「不務正業、罔顧市民的期待」

吳敦義520後身份解禁　國共論壇擴大舉行

民進黨路邊撿的貓竟是老虎　柯文哲：他們不會再找我

快訊／張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情、林鶴明掌社群

九合一選舉6首長連任失敗　柯文哲：對台灣民主傷害很大

韓國瑜曾到北市上班3天　柯文哲評「某潮流」搶菜攤丟江山

馬英九10萬春聯一天搶光　他讚字美卻想到「鍋貼」

連2天備詢到深夜！韓國瑜怎提神？口袋一抓...一包「乾茶葉」

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

余天嫁女兒席開110桌　蔡英文、游錫堃、蘇嘉全大咖全到場

韓國瑜渴望「一句讚美」　林濁水說了：厲害了！高雄崛起了

王世堅批柯文哲組黨　「不務正業、罔顧市民的期待」

吳敦義520後身份解禁　國共論壇擴大舉行

民進黨路邊撿的貓竟是老虎　柯文哲：他們不會再找我

快訊／張惇涵入總統府發言團隊　黃重諺主導輿論戰情、林鶴明掌社群

九合一選舉6首長連任失敗　柯文哲：對台灣民主傷害很大

韓國瑜曾到北市上班3天　柯文哲評「某潮流」搶菜攤丟江山

馬英九10萬春聯一天搶光　他讚字美卻想到「鍋貼」

連2天備詢到深夜！韓國瑜怎提神？口袋一抓...一包「乾茶葉」

王睿攻進在港超首顆進球　主帥郭嘉諾：證明台灣球員能力

道奇只願給5年約放棄哈波　鎖定21轟強打外野波洛克

台中空品不良　市府要求中火等30大固定污染源降載

余天嫁女兒席開110桌　蔡英文、游錫堃、蘇嘉全大咖全到場

影／台鐵「火車託運機車」回憶掰了！　3/1起喊卡走入歷史

韓國瑜落實政見！首批2千萬高雄農產歷經9hr　20日運抵平潭

韓國瑜渴望「一句讚美」　林濁水說了：厲害了！高雄崛起了

湖人曾有意巫師畢爾　一個月前險交易球哥

人2／十年挑戰，有好有壞？

超「鱻」上菜！台灣燈會30年首推「在地特色餐」　必朝聖店家一次看

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

政治熱門新聞

韓國瑜崛起　柯P評「某潮流」搶..

2000萬貨賣出去了　韓國瑜曝..

險勝3千票　柯文哲：差點把自己..

2020與民進黨合作？柯P：他..

馬英九當「一日店員」　粉絲認出

蔡英文IG小編曝光　曾登上表特..

快訊／張惇涵入總統府發言團隊

馬英九10萬春聯一天搶光　他：..

虐童案頻傳　顏寬恒要用「霹靂手..

ET民調／2020總統朱立倫支..

韓國瑜實現　農漁產品直送平潭

韓國瑜怎提神？口袋一抓...「..

陳佩琪替柯P抱屈「政壇有受虐兒..

6首長連任失敗　柯P：對台灣民..

更多熱門

相關新聞

吳敦義籲團結　力挺謝龍介進立院

國民黨台南市黨部1月19日下午在麻豆海埔池王府，辦理三合一選舉感恩茶會，主席吳敦義與副主席曾永權和多位中常委、市議員均出席，吳敦義肯定高思博的努力與鄉親支持，吳敦義說台南市長選舉，國民黨只差5萬票，懇請大家再次團結，把台南贏回來！挺謝龍介進立法院，相信很快下一屆就能重新拿回台南市長。

藍營空戰開打？朱立倫頻曝「市民」日常

國民黨畫蛇添足的九二共識新論述

吳敦義年後投入「網紅戰場」

吳敦義：1992兩岸有一中各表共識

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外撩妹」　

許瑋甯喝喜酒破尺度！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

飯店自殺！留小費勸清潔婦：別看窗簾後面

大學生突上台熱唱⋯是李聖經！觀眾安靜了

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面