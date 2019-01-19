仿韓流行銷？藍營空軍戰默默開打　朱立倫頻曝光「市民」日常

▲藍營空軍戰默默開打 朱立倫頻曝光「市民」的日常。（圖／記者羅婉庭攝）



文／羅婉庭

前新北市長朱立倫卸任後的市民生活頻頻曝光，除了朱立倫Line@、包括幕僚前新北市民政局長江俊霆的「我只是個大頭司機」、前新北市新聞局主秘黃詩婷個人臉書，都能發現從未見過的貼心老闆角色；朱立倫也強調，自己在年輕族群的支持度遠落後於台北市長柯文哲，將來要多加強。

江俊霆在卸任前，不斷說朱立倫提議他去開Uber，極親民的他隨後因人氣爆增、個人臉書好友達上限而開啟粉絲專頁「我只是個大頭司機」，不實po出朱立倫的搭車日常，讓網友發現他身為「一般市民的」一面。

黃詩婷則是朱立倫的主要新聞聯絡人，每日安排、接洽他的行程、訪問等工作，進市府前是位新聞主播，她眾多臉友多來自媒體圈，因此平時發文有一定曝光度。

15日深夜她發文寫下，「今晚八點多要直播，六點多大家還在忙，根本不打算吃飯，結果朱朱飄過來說：那我去買給大家吃」，她說，「以前幕僚買飯給老闆吃，現在老闆買飯給幕僚吃」並加上#這不是朱立倫，悄悄讓老闆展現親民的一面，與過去當市長時的菁英距離感造成相當大的反差。

黃詩婷日前也po一篇「幕僚日常」，大膽截圖與朱立倫的對話紀錄「昨晚朱朱Line我：辛苦了，明天上午休半天吧」，更讓市長神秘感瞬間消失，十分接地氣。

朱立倫15日晚間20:19也開播他卸任後的首發直播，與江俊霆同框大聊特聊自己當市民的生活，透露自己與家人日前在京都、大阪吃的美食，帶愛妻高婉倩去看電影等等，對現在的生活心得就是「沒有班可以上」，但有課可以上。

據了解，他是人人口中的人生勝利組，從建中、台灣大學工商管理系、美國紐約大學會計學博士、紐約大學助理教授，回台灣後一路從立委拚到桃園縣長、新北市長。現在57歲的他，默默地學習AI人工智慧、新創企業、文化創意、大數據等新創課程，他說自己在公職生涯對很多新東西都落後了，他也表示，學新的東西滿高興的。

朱立倫受訪的說話方式也不同於以往嚴謹，每個市政行程總是匆忙緊迫、分秒必爭，現在則給人較放鬆、偶爾開開玩笑，展現幽默風趣的一面，非常平易近人。

朝野政治人物拚「接地氣」，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都投入「網紅戰場」，據了解，國民黨主席吳敦義年後也將加入戰局，將從輕鬆活潑的時事、執政政績、黨的政策核心價值以及造型上的改變來呈現「吳敦義」的真，不會刻意改變太多風格；國民黨文傳會代理主委唐德明也證實，後續正在規劃中。

▲朱立倫炫耀太太高婉倩買給自己的圍裙。（圖／記者羅婉庭攝）

2020黨內初選近在眼前，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平皆不停放出訊息表態要參選，即便朱立倫在藍營候選人的民調大幅領先，但吳掌握黨內資源與初選規則的最終決定權，他的每個動作都被外界解讀為要對朱立倫不利。

朱立倫、馬英九一向被歸類於傳統精英政治人物，他們的轉型第一步，是否一邊吃燒餅油條接地氣，另一邊默默開打空軍戰，藍營2020最終將由誰出征，令人拭目以待。