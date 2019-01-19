影／2020民調翻高！朱立倫：不能只看數字　要檢討與年輕人多溝通

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道，沿路上遇見不少支持民眾，握手問好搶合照，也有民眾對朱立倫喊「總統好」；針對自己的民調些微領先，朱立倫表示，民調不能只看數字，要看裡面的分析結果，主要領先在40-60歲，在20-30歲的部分還是遠遠落後柯文哲，表示有很大的改進檢討空間。

朱立倫深知自己在年輕族群的支持度落後台北市長柯文哲，他也強調，自己要加強與年輕人的溝通，他也進一步說明，第一個，包括臉書及各種新媒體等，都是溝通的重要管道；第二個就是，溝通內容、方式也很重要，他都在努力學習檢討，畢竟新時代的年輕人有新的想法，這是他要學習的，這就是為什麼他這段時間我也不斷努力上課學習。

針對2020年總統大選，《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，國民黨的朱立倫目前以25.3%支持度領先，其次是台北市長柯文哲的20.7%；在民進黨方面，總統蔡英文支持度17.3%位居第三，前行政院長賴清德僅有7.7％支持度，但也排名第四。

《ETtoday新聞雲》於2019年1月9日至1月15日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成1,527份有效樣本。調查結果發現，下一屆(2020年)總統選舉，有25.3%受訪者表示支持已卸任新北市長的朱立倫，20.7%支持台北市長柯文哲，另17.3%支持民進黨蔡英文總統，而7.7%支持甫卸任行政院長的賴清德，至於其他可能人選支持度均不到4%。

進一步交叉分析發現，朱立倫在男性及女性、50歲以上、北部、東部及離島地區等族群均獲得相對較高的支持；而柯文哲則在20至39歲等族群均獲得明顯優勢的支持。

另外，國民黨主席吳敦義19日到高雄舉辦感恩茶會，是否為了搭上韓流，朱立倫對此表示，這些都很正常也是要做的，每個地區都會舉辦，多走基層是好事。他強調，黨內的初選只是過程。



朱立倫說，國民黨團結一致都不一定能夠贏得2020，這時候我不會去懷疑吳主席、質疑王院長或任何一位，國民黨就是大家各自表達聲音，用民主機制選出最適合的候選人，團結一致爭取勝選，重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓大家過好日子。

對於前立法院長王金平昨晚出席高雄餐會，致詞時提到對於2020的想法時，竟說出「有機會4年就好了」，朱立倫對此表示，看民意囉！

▲前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道。（圖／記者羅婉庭攝，下同）