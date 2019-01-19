影／網紅內閣正夯　朱立倫：社會在進步　但重點是政府把事情做好

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道，沿路上遇見不少支持民眾，握手問好搶合照，也有民眾對朱立倫喊「總統好」；針對「網紅內閣」的說法，他受訪表示，內閣不需要變網紅，人民期待的，是政府做重要還是把事情做好。

對於總統蔡英文與行政院長蘇貞昌近期大玩「臉書直播」，希望更接地氣，也因此被戲稱為「網紅內閣」。朱立倫對此表示，內閣不需要變網紅，政府做重要還是把事情做好。

他強調，內閣不需要變網紅，但跟所有民眾溝通的方式、內容與管道都可以改進，現代社會本來就在進步，這點是無可厚非，但政府最重要還是要把事情做好，才是大家關心的。

朱立倫說明，第一個，包括臉書以及各種新媒體等，都是和年輕人溝通的重要管道，第二個就是，溝通內容、方式也很重要，他都在努力學習檢討，畢竟新時代的年輕人有新的想法，這是他要學習的，這就是為什麼他這段時間都在努力上課。

另外，日前台北市長柯文哲以「強盜搶銀行說」比喻美中台關係，朱立倫對此表示，這樣亂比喻可能在兩岸關係、國際事務上會得罪朋友，國際事務上說話一定要非常注意。

台北市長柯文哲接受電視專訪時，被問台美中關係，柯提出「強盜說」，指強盜搶銀行時，只看到錢沒看到警察，並大酸美國要台灣拿扁鑽向前衝，還要台灣自己花錢買扁鑽。

對此，朱立倫提醒柯文哲，高雄市長韓國瑜稱國民黨內部是打麻將沒關係，反正是國民黨內部的事，隨便怎麼講，但對於國際事務及兩岸關係可不能亂比喻，「講台灣是強盜嗎？那誰是跟我們一起強銀行的人呢？又說中國大陸是警察？」，這樣亂比喻，可能在兩岸關係、國際事務上會得罪朋友。

▲前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道。（圖／記者羅婉庭攝）