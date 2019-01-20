吳敦義指韓國瑜空軍是他找的　孫大千：關鍵是產品

▲吳敦義直言，韓網路空軍他安排的。（圖／記者楊均典攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義20日上午參加台東縣黨部舉辦的「五合一選舉感恩茶會」，因為他未來也要開網路直播，媒體問「韓國瑜選高雄市長網路直播經營的相當出色，會不會找韓國瑜請益？」，他隨即回應空軍是他安排的。對此，前國民黨立委孫大千直言，「報告主席，關鍵是『產品』！」

吳敦義表示，韓國瑜能收復高雄，那是因為空軍跟陸軍都是他安排的，韓國瑜過去不曾一天待過高雄，去選高雄市長，必須事先做一些安排，如地方仕紳，否則韓國瑜對高雄陌生，怎麼打仗？另外，高雄市政府觀光局長潘恆旭也是他推薦給韓國瑜的，當然再加上韓國瑜個人的努力與庶民語言，打動民心，這就是成功最大的關鍵。

吳敦義的一席話，孫大千不以為然，他20日在臉書直言，勝選的關鍵在於候選人，就算空戰和陸戰的人都是吳敦義派去的，國民黨在高雄也不一定勝選，「既然空戰和陸戰都是你的人馬，為什麼你自己不御駕親征，為國民黨收復高雄市呢？」

孫大千還說，如果國民黨擁有這麼多優秀的空戰和陸戰的人才，那麼黨內的太陽們，現在都應該獨佔鰲頭，穩操勝券，又何必擔心自己是相公，每天想盡辦法來設計黨內初選的遊戲規則呢？