柯文哲「強盜說」　朱立倫：亂比喻恐得罪兩岸、國際朋友

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道，沿路上遇見不少支持民眾，握手問好搶合照，也有民眾對朱立倫喊「總統好」。針對台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，朱立倫直言，亂比喻可能在兩岸關係、國際事務上會得罪朋友，國際事務上說話一定要非常注意。

台北市長柯文哲接受電視專訪時，被問台美中關係，柯提出「強盜說」，指強盜搶銀行時，只看到錢沒看到警察，並大酸美國要台灣拿扁鑽向前衝，還要台灣自己花錢買扁鑽。

對此，朱立倫提醒柯文哲，高雄市長韓國瑜稱國民黨內部是打麻將沒關係，反正那是國民黨內部的事，隨便怎麼講，但對於國際事務及兩岸關係可不能亂比喻，講台灣是強盜嗎？那誰是跟我們一起強銀行的人呢？又說中國大陸是警察？「這樣亂比喻，可能在兩岸關係、國際事務上會得罪朋友」。

朱立倫嚴肅地強調，台灣居於跟美國、中國大陸之間，一方面是重要貿易夥伴，另一方面又有特別、特殊歷史背景，「所以說話一定要非常非常注意」。

朱立倫表示，柯文哲可能覺得韓國瑜都能講相公打麻將，就比喻搶銀行，他也強調，我們可以親美，但不要忘了要和中，另外一方面也有朋友親中，別忘了要友美，這一定要取得平衡。

針對柯文哲日前鬆口說自己有考慮組黨，朱立倫對此表示，「組黨是人民自由，柯文哲不是已經在結合很多朋友、類似組黨嗎」？

▲前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道。（圖／記者羅婉庭攝）