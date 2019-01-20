快訊／「今晚變天！」冷氣團強襲　全台有雨…23日清晨下探10度

記者趙蔡州／綜合報導

因為強烈大陸冷氣團南下，全台今晚（20日）氣溫變天轉冷！根據中央氣象局表示，其中22、23日將會出現最低溫，中部以北、東北部地區最低溫剩10度；連「南部、花東地區」也會出現13度低溫，同時21日、22日全台都會出現降雨情形，屆時民眾出門務必做好保暖並攜帶雨具。

▲「今晚變天！」冷氣團強襲 全台有雨…23日清晨下探10度。（圖／記者季相儒攝）

氣象局預報員劉人瑋表示，強烈大陸冷氣團20日晚間南下，天氣將由北往南開始變差，各地氣溫降低感受明顯；首先由於21日、22日由於水氣偏多，全台都可能有降雨情況，其中中部以北、東半部雨勢最明顯，中南部地區則會有零星的短暫雨情形。

▲22、23日則會出現最低溫，中部以北、東北部將出現10度低溫。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，21日受冷氣團持續影響，北部高溫僅17、18度，中南部約20至23度。再來22、23日則會出現最低溫，22日晚間到23日清晨，中部以北、東北部將出現10度低溫；南部、花東地區也會出現13度低溫，好消息是22日開始天氣將轉為乾冷，「中南部22日、北部23日」就有機會看到陽光。

氣象局表示，22日白天水氣逐漸減少，北部及東半部可能有局部的短暫雨，中南部地區則變成雨後多雲；23日各地就變成多雲到晴，僅花東地區有局部短暫雨，各地主要為乾冷的天氣型態；24、25日大陸冷氣團稍減弱，天氣各地大致晴朗，但清晨仍可能出現10度左右低溫，西半部日夜溫差大必須注意。

▲21日、22日由於水氣偏多，全台都可能有降雨情況。（圖／記者季相儒攝）

此外，今年玉山仍未降雪，創下初雪史上最晚紀錄，但是受這次的冷氣團影響，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，若在低溫及水氣配合下，從周日（20日）晚間起到周二（22日）清晨最有可能出現降雪機率。但23日過後由於天氣轉乾，降雪機率就會降低。