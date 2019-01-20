「大寒」來了！入冬最強冷空氣可能達寒流等級　全台凍5天探10度

▲今由北往南逐漸降溫，請民眾做好保暖工作。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（20日）是24節氣的「大寒」，剛好遇入冬最強冷空氣報到！中央氣象局預報員李孟軒表示，強烈大陸冷氣團今天（20日）晚間報到，周一（21日）各地開始明顯降溫，台南以北、東北部周三低溫將探10到12度，其他地區13到15度，且這波入冬最強空氣也不排除增強為首波「寒流」。氣象專家李富城說，「終於有一個像樣的冷氣團要來了，從今午起溫度將一路下滑，越夜越寒冷，未來5天溫度都很低。」

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今上午有道鋒面通過，北部、東半部將逐漸轉為有短暫雨的天氣，中南部山區也會有降雨；強烈冷氣團影響將一路影響到周三（23日），周一、周二水氣最多，全台都會降雨，3000公尺以上高山有可能下雪，周三水氣減少轉為乾冷。

▲▼今水氣將增多，北部、東半部整天有雨。（圖／氣象局）

李孟軒指出，目前預估這波冷空氣是入冬最強，也可能達到寒流等級，但要再觀察；最冷時間將出現在周三清晨，屆時台南以北、東北部估只有10度到12度，其他地區13到15度；周四、周五強烈冷氣團減弱，但因輻射冷卻效應，中部以北低溫仍只有11到13度，南部14、15度，但北部白天高溫會回升到21、22度、中南部25、26度，日夜溫差較大。

李富城在臉書說，「終於有一個像樣的冷氣團要來了，從今午起溫度將一路下滑，越夜越寒冷，未來5天溫度都很低。」他指出，「這個冷氣團在台灣待的時間應該有5天，後面是乾冷，前面是濕冷。」

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一晚起冷空氣已達大陸冷氣團（台北市≦14度）的強度，中部以北沿海、空曠地區12度左右；周二晚至周三清晨，冷空氣再加上輻射冷卻作用，更達強烈大陸冷氣團（台北市≦12度）的強度，中部以北沿海、空曠地區也將降至10度左右，是氣溫最低的時間，也將創入冬以來的最低溫。

▼李孟軒說，這波冷空氣有可能達到寒流等級。（圖／氣象局）

吳德榮說，周四、五冷空氣緩慢減弱；周六另有一小股乾冷空氣南下，使得「晴冷」的天氣從周三延續至周日，白天在陽光下不覺冷，入夜因輻射冷卻效應，氣溫降得很快，沿海、空曠地區最低溫更常在10至12度徘徊，早出晚歸要注意保暖。

天氣風險公司也製作一張天氣圖提醒各地民眾，並表示周二、周三水氣遠離，各地轉晴，但也是冷空氣影響最明顯的時間，配合輻射冷卻作用，北部低溫下探11度，空曠地區有可能更低一些，中南部也有12到15度的低溫，全台灣冷的感受都相當明顯，3000公尺以上山區從周一晚間起也有機會降下初雪。另外，今是24節氣中的最後一個節氣「大寒」，通常是東亞地區一年中的最冷時期。

▼天氣風險公司製作一張天氣圖提醒各地民眾低溫。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）