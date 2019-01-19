一圖秒懂禮金行情！李亞萍退3600紅包惹議　「3交情5因素」差很大

▲一圖看懂結婚禮金行情。（圖／翻攝自Facebook／10 Seconds Class - 10秒鐘教室）

記者葉國吏／綜合報導

李亞萍因為一句「澎恰恰只包3600」退回紅包，惹得對方不爽在臉書發文：「嫌少那就對不起。」引起各界議論。其實婚禮包紅包是門大學問，而藝人的紅包公定價和一般人標準不太一樣，臉書粉絲專頁「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」就曾製作過一張圖，讓你秒懂到底結婚禮金要包多少才能賓主盡歡。

粉絲專頁上的圖寫道，結婚禮金多寡總共要依照交情以及宴客地點來區分，如果是閨蜜級好友的話，除了在高級飯店宴客包6000元以上之外，其他地點如婚宴會館、一般餐廳、辦桌流水席，都要包3600元以上才不會失禮。

▲藝人紅包公定價。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

如果是「關係還不錯」的交情，那就可以依照宴客地點高級飯店、婚宴會館、一般餐廳、辦桌流水席，分別包2800、2200、2000、1600等。最後如果「實在不太熟」，則是2000、1800、1600、1200元。

另外還有其他考量因素，像是「攜伴參加」就要多包至少800元、有拿喜餅的就多500元；宴客地點很遠則可以在事先告知新人的情況下少包600、禮到人不到少800，如果自己本身性向是同志的話，則可以少包1000元「相信新人也能體諒」。