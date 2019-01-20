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快戴口罩！空氣超髒全台18測站「亮紅燈」　大陸霾害今下午將入侵

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▲▼20日空品測站。（圖／環保署提供）

▲今天西半部空氣一片霧茫茫。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

全台空汙惡化，根據環保署空品監測網顯示，今（20日）上午10點後全台已有18個地區達對全民都不健康「紅色警示」，天空呈現一片霧茫茫，有16個地區則達對敏感族群不健康「橘色警示」，環署指出，今天下午隨大陸冷氣團移動，將有可能挾帶境外汙染物南下影響台灣，呼籲民眾出門務必戴口罩，避免身體不適。

▲▼20日空品測站。（圖／環保署提供）

▲今天下午隨大陸冷氣團移動，將有可能挾帶境外汙染物南下影響台灣。（圖／環保署提供）

環署表示，今天受高壓迴流影響，境內汙染物「北漂」造成整個西部空品都達到不良，另外，今天午後大陸冷氣團可能挾帶境外汙染物南下影響台灣，影響的程度視降雨強度而由有所變化，局部區域短時間可能達橘色提醒等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區有機會達到「紅色警示」等級。

▲▼20日空品測站。（圖／環保署提供）

▲目前有18個地區達對全民都不健康「紅色警示」、16個地區達對敏感族群不健康「橘色警示」。（圖／環保署提供）

根據環署空品監測網顯示，目前達到紅色警示等級的測站，包括苗栗、沙鹿、線西、彰化、二林、崙背、斗六、麥寮、台西、新港、嘉義、朴子、新營、善化、安南、台南、橋頭和金門。

目前達對敏感族群不健康的橘色警示，包括觀音、平鎮、龍潭、湖口、新竹、頭份、西屯、忠明、大里、彰化大城、竹山、台南玉井、橋頭、大寮、林園和屏東。

▲▼20日空品測站。（圖／環保署提供）

▲環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒，出門一定要戴口罩。（圖／環保署提供）

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

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