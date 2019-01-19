工作11年領28K！高職女「苦讀3年」成郵局榜首...年薪50萬翻轉人生

▲她苦讀3年成功考上台南郵局榜首。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

來自台南的王佩宜今年34歲，高職畢業後因家裡經濟因素沒有繼續升學，進了一家小工廠當作業員，幾年後工廠關閉了，又到另一間公司擔任業務助理，至今年資已經11年了，月薪卻仍只有28K。去年她報考了中華郵政的，以榜首之姿考取台南郵局內勤櫃台，終於擺脫低薪夢魘，年薪近50萬。

根據《聯合新聞網》報導，王佩宜從台南高商畢業後，進入一家公司擔任作業員，3年後公司關門，她也被迫轉職，進入另一間公司擔任業務助理，工作至今已經11年了，月薪仍只有28K，其他的福利制度也不是很固定，她也一直安於現狀，只求生活穩定。

3年前她的表舅建議她可以去考看看郵局，還印了考古題給她。她評估之後認為郵局考試的科目比較少，只考國文、英文、企業管理與郵政三法4個科目，且郵局的薪水和福利都不錯，每年也都有固定的晉升機會，起薪就超過31K，年終獎金還可以拿到4個月，因此決定給自己一個翻身的機會。

幾年前她曾因椎間盤突出造成行動不便，經過手術和復健後，已經可以不靠輔具走短程的路，因此她決定報考錄取率較高的身心障礙特設名額。這3年間，她邊工作邊全力準備考試，終於在去年通過筆試和口試，以榜首之姿錄取台南郵局內勤櫃台，堅持不懈的她，順利翻轉人生。