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強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波

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▲▼強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波。（圖／中央氣象局）

▲強冷氣團來襲！全台落雨「急速降剩10℃」冷3天。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／綜合報導

強冷氣團報到！中央氣象局表示，20日鋒面通過後，強烈大陸冷氣團來襲，將由北往南逐漸變天，北台灣午後就會有感降溫，且北東地區及中南部山區將斷續出現雨勢，這波冷氣團將影響3天時間，21至23日（下周一至三）清晨夜晚相當寒冷，台南以北及東北部低溫恐下探10度，3000公尺以上高山也有降雪可能

氣象局預報，20日鋒面通過，隨後強烈大陸冷氣團南下，北台灣午後有感降溫，其他地區入夜後也會開始感受到轉涼，北東地區及中南部山區將斷斷續續降雨。受東北風增強影響，下午起台南以北、東半部、恆春半島及金馬澎沿海空曠地區發布「陸上強風特報」，全台18縣市將出現8至10級強陣風。

▲▼強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波。（圖／中央氣象局）

▲▼強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波。（圖／中央氣象局）

▲▼強冷氣團冰3天！全台落雨「急速降剩10℃」　最低溫時間出爐：降雪看這波。（圖／中央氣象局）

▲最低溫時間出爐！氣象專家預估：高山降雪看這波。

預計21日至23日都受這波強烈大陸冷氣團影響，前2天水氣多，天氣偏濕冷，各地易有斷斷續續的降雨，清晨、深夜相當寒冷，白天回溫也很有限，3000公尺以上高山有降雪可能；到了下周三則轉為乾冷，降雨範圍縮小，剩花東有小範圍降雨，但輻射冷卻效應影響下使得23日清晨為氣溫最低時刻，預計台南以北及東北部低溫下探10到12度間，高屏及花東約13至15度左右。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，20日開始另一波「乾冷髒」的空氣逐漸移入，下半天開始轉為典型東北風天氣，有感降溫，21、22日清晨將拉到12度上下，「會冷，這波冷得很快、很急促」，東北部也會轉有陣雨，預估山區這2天有機會下雪，「玉山會不會下雨就看這波，不然就太晚了」。

天氣風險公司並公布了一周天氣圖，指出20日開始「先濕後乾、一波境外汙染」。預估東北風入夜後增強，北部、東半部都有短暫陣雨，並伴隨境外汙染，21日水氣會更多，中部及高山地區也會有短暫陣雨；22、23日水氣遠離，各地轉晴，但也是冷空氣影響最明顯時間，配合輻射冷卻作用，北部低溫下探11度，空曠地區可能更低，中南部也只有12至15度，全台冷的感受都相當明顯，3000公尺以上山區從21日晚間起有機會降下初雪。

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,低溫,氣溫,大陸冷氣團,強烈大陸冷氣團,降雪,下雪,冷氣團

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