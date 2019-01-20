強烈大陸冷氣團衝來！北台冷一周急凍10℃　「最冷2天」南部也很有感

▲強烈大陸冷氣團晚間起南下，由北往南大降溫，周二、周三最冷，中部以北低溫探10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團晚間起來襲，氣溫將由北到南轉冷！氣象局指出，受到冷氣團影響，天氣明顯轉冷，其中22、23日是最冷的時候，中部以北最低溫下探10度左右，連南部、花東地區也會出現13度低溫。氣象局提醒大家趕緊打理冬衣冬被，準備開啟這一周。

氣象局預報員劉人瑋表示，強烈大陸冷氣團周日晚間開始南下，前半段濕冷，後半段則轉乾冷，最冷時間點落在周二、周三。今晚起，天氣由北往南轉涼，中部以北、東北部低溫降至16、17度，南部及花東約18-20度。到了周一清晨，中部以北、宜蘭低溫再下降至14、15度，南部花東約16-18度。

▲強烈大陸冷氣團影響近一周，前半段濕冷，後期轉乾冷，周二、三最冷。（圖／中央氣象局）

周一冷氣團持續影響，加上華南雲雨區東移，各地雲量偏多，全台都有可能下雨，中部以北東半部局部短暫降雨，南部比較零星。北部周一高溫僅17、18度，中南部約20-23度。

這波冷氣團最冷的兩天落在周二、周三，周二白天氣轉為乾冷，22日晚間到23日清晨中部以北及東北部將有10度左右的低溫，南部及花東地區低溫也下探13至15度。天氣則因乾冷空氣南下而逐漸轉好，中南部有機會在22日白天雨停雲開、北部於23日也有機會看到陽光、東半部降雨也趨緩。

▲氣象局提醒，未來一周天氣明顯轉冷，冬衣、冬被要趕緊打理拿出來。（圖／記者林敬旻攝）

周四、周五雖強烈大陸冷氣團稍減弱，白天溫度小幅回升，可是清晨還是相當寒冷，尤其24日大清早還是有10度左右低溫發生的可能。天氣則較晴朗，除了花東有些零星小雨外，降雨機率低。

在這段冷氣團影響時間內，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，若在低溫及水氣配合下，從周日晚間起到周二清晨最有可能出現降雪機率。但周三過後由於天氣轉乾，降雪機率就會降低。