士官玩弄感情又劈腿　少女母曝LINE對話怒控性侵

▲被分手的少女身心受創，竟偷吞安眠藥自殺未果，少女被送醫後在母親逼問之下才坦承一事。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名15歲少女透過beetalk結識一短期停留新竹進行測驗的士官，少女與士官陷入熱戀常常相約開房，未料士官結訓後竟與她分手，得知遭受玩弄的少女一時想不開服藥自殺，此事才曝了光。事後士官也賠償少女家人30萬元獲得和解，因此新竹法官對士官依與未滿16歲女子性交罪判3個月，緩刑2年。

花蓮防衛司令部1名巴姓士官2017年7月間帶兵來新竹裝甲旅下基地進行測驗，放假期間透過beetalk結識1名15歲的少女，兩人因而熱戀成為情侶，經常帶去開房間，結果7月底結訓，巴男早上準備帶兵返回花蓮，竟揪少女到旅社做離別前的分手砲，然後拍拍屁股就回花蓮部隊。

被分手的少女身心受創，竟偷吞安眠藥自殺未果，少女被送醫後在母親逼問之下才坦承一事，同時更向檢警爆出巴男也曾腳踏兩條般，追求少女同學，甚至也帶她同學去開房間，讓少女驚覺遭對方欺騙感情。

少女母親及阿姨透過line與巴男聯繫，並發訊息給對方「少女懷孕怎麼辦？」，巴男回「怎麼可能？要不然就生下來，其他費用我負責。」少女母親除帶女兒去驗傷外，也持雙方line對話紀錄，怒控巴男強制性交罪嫌。只是巴男一開始接受檢警調查時卻否認，他表示跟少女在房間內只有親親、摸摸而已，沒有嘿咻。少女的母親告訴巴士官少女懷孕，巴士官說怎麼可能，才發生關係幾天而已，生下來驗DNA就知道了，並表示知道少女年紀只有14或15歲。

但整起性侵案遭檢察官起訴後移送至法院時，巴男只好實話實說，對法官坦承犯行。法官認為，巴男結交15歲少女為男女朋友，為逞一己性慾，與少女發生性關係，危害少女身心健全，實不足取，念及坦承犯行，並向少女及其家人道歉，同時願賠償30萬元，犯後態度良好，因此依與未滿16歲女子性交罪判刑3個月，緩刑2年。期間保護管束。

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