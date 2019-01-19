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「別看窗簾後面」飯店自殺男女留詭異字條！女清潔工一掀嚇傻

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▲▼「別看窗簾後面」飯店自殺男女留詭異字條！女清潔工一掀嚇傻。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲曼哈頓區飯店yotel驚傳住宿男女自殺雙亡。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者柯沛辰／綜合報導

紐約曼哈頓一間飯店17日傳出一對男女在房內自殺，但詭異的是，他們死前不僅留了小費給清潔工，還留字條表示「別看窗簾後面」，令人毛骨悚然。

根據《紐約郵報》報導，女清潔工17日晚間7點到18樓1830號房進行打掃，但一進客房就看到臥室門開著，而且門框上還掛起一片床單，遮住了臥室內的情況。她好奇走近一看，發現床單上用膠帶貼了一張紙條和20元美金（約新台幣620元）。

紙條上寫著：「別看窗簾後面。我們已經死了，這是給你的。」但她不以為意，伸手掀開床單走進臥房，沒想到竟驚見一對男女陳屍在床上，而且頭上各自套著一個塑膠袋。

根據警方調查，死者是33歲皇后區男子及30歲布魯克林區女子，遺體被發現時頭套塑膠袋，分別以管線連結兩瓶罐裝一氧化氮。經初步搜查，床下找到一本講解自殺方式的書，而且書內「窒息」一節畫上許多重點標記。

由於2名死者的私人物品留有一封共同署名的遺書，因此警方初步推測這對男女應該是自殺身亡。至於2人確切身分為何，警方尚未對外公布，後續還要進一步釐清案情。

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