大一女搭網約車睡著「懷疑被下藥」　亮水果刀誤傷司機

▲吉林省長春市的員警接獲報案後前往高速公路現場。（圖／翻攝自觀察者）

大陸中心／綜合報導

一名在吉林省長春市就讀大學的陳姓女大生要回鄉過年，12日與2名同學搭網約車到機場，但最近網約車性侵事件讓她神經緊繃，加上途中與友人漸感睡意，懷疑被司機下藥，便亮出水果刀誤傷司機，結果不但烏龍一場，還因為錯過飛機而嚎啕大哭。好心員警事後出錢替陳女另外買機票，才讓她得以順利回鄉。

根據《觀察者》報導，傷人的陳姓女大生原來是個鄉下姑娘，從來沒有離開過南方老家，直到2018年秋天才第一次離鄉背井到長春讀大學，由於本身性格內向，正好手機和錢包在事發前一天被人搶走，還有近日頻傳的網約車性侵事件，讓她在上車後立刻繃緊全身神經。

▲民警安撫陳女。（圖／翻攝自觀察者）

在搭乘網約車前往機場的路上，陳女與同學都感到疲倦想睡，看見其中一名同學睡著，她竟誤以為是司機對她們3人都下了迷藥，於是拿出自己防身用的水果刀要求司機停車並報警，結果在過程中不小心劃傷對方。

長春分局的員警到場後先安排2名女學生繼續前往機場趕機，但因為司機當時情緒太過激動，只好先將他和陳女帶回警局調解。雖然陳女的確反應過激而傷害到他人，但警方考量案發原因及影響較小，加上女方剛成年且身在異地，調解過後才讓司機原諒陳女。

▲民警親自送女大生到機場。（圖／翻攝自觀察者）

看著陳女因錯過回鄉的飛機而嚎啕大哭，加上幾日來的衰事，長春分局有2名員警決定暖心付出1500元人民幣為她買了回家的機票，並在隔天將她送到機場。