影／女嬰猝死托育中心遭蛋洗　彰化網友撻伐：這算什麼鄉民正義

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市某托嬰中心9日發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，19日晚間10時許，有4名正義鄉民帶著1600顆雞蛋，蛋洗托嬰中心門口，甚至開直播要網友評理，彰化網友看到都不滿的說，「開直播砸人的店算什麼鄉民正義？」

▲被蛋洗的托嬰中心聞得到蛋發臭的味道，看得到白色的蛋殼，隔壁住家也被波及。（圖／記者唐詠絮攝）

▲被蛋洗的托嬰中心門口看得到蛋殼。（圖／記者唐詠絮攝）

因為真相還在釐清當中，該托嬰中心6旬宋姓女業者向警方表示，一切靜待司法調查，願意配合檢警偵辦，沒想到就發生蛋洗一事，感到非常無辜也很無奈，托嬰中心外有遊樂設施，雖然連夜清洗門口，上午佈滿濃濃的蛋臭味，還看得到小小碎裂蛋殼。

▲被蛋洗連隔壁住家也被波及。

蛋洗被波及的隔壁鄰居家地板還看得到蛋液凝固一團團黃色的痕跡及蛋殼，她說，托嬰中心開設10多年來，從來也沒聽說過有虐嬰的事件，業者為人很友善，老師們也很有禮貌，希望網友們要理性面對。

▲正義鄉民蛋洗的托嬰中心。

20日上午彰化地區臉書被網友灌爆，甚至有臉友說「如果，今天女嬰真是被虐死的，不用你北部人特地南下來員林，我們在地員林人會自己處理」、「這年頭不是說話大聲就是你贏嘿」、「開直播砸人的店算什麼鄉民正義！」、「你哪個耳朵聽到園方說不會負責」、「如果今天結果證實是嬰兒猝死症，你要出來跟社會大眾下跪道歉嗎」。

▲蛋洗托嬰中心，引來網友撻伐。（圖／翻攝自Facebook／大員林生活圈）

甚至還有網友說「雞都快冷得不生蛋了，不要亂浪費」、「這不是叫私法正義而是施暴情緒失控」，所有的指責言論都是對這4名正義鄉民的私刑感到不滿。甚至發起「如果因為不是虐童而是他項原因導致死亡」，請網友們支持這幾名丟蛋者到托嬰中心來道歉。

▲員林派出所所長蔡文淦說，已經通知這幾位洗蛋鄉民到案說明，將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦。（圖／記者唐詠絮攝）

員林派出所所長蔡文淦表示，已經通知這幾位洗蛋鄉民到案說明，將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦，托嬰中心對面就是國中，為防止類似事件再度發生，除了加開巡邏箱，將增派警力巡邏，以維護校園及附近居民住戶安全。

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