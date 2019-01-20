貴婦奈奈老公欠900萬不還　還惡劣「掛失支票」害慘金主

▲貴婦奈奈和老公捲款潛逃到加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

突發中心／台北報導

貴婦奈奈（本名蘇陳端）和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大，引發社會眾怒。此外，最近又爆發出黃博健曾向金主借了900萬，事後還不出錢竟然就向銀行掛失支票，等到金主到銀行軋票時，被發現是遺失的支票，也導致金主成了侵佔罪的被告，所幸檢察官調查出真相，並將黃博健依誣告罪偵辦，但就在起訴隔天，他已經潛逃到海外。

根據《蘋果日報》報導，黃博健找了一名呂姓男子負責幫他找金主，而他在2014、2015年間簽了5張面額共900萬的支票，要呂男去找金主調頭寸，但黃博健拿到錢後，卻因資金周轉不靈，竟然到銀行填寫「遺失票據申報書」及「票據掛失止付通知書」，導致金主在2018年間拿著支票到銀行兌現時，不僅沒拿到錢，反而成為了侵占遺失物和詐欺取財未遂的被告。

金主否認犯案，辯稱這些支票是呂男那裡取得，沒想到會發生這樣的事，而他本來事後也有傳訊給對方要求還錢，但對方都沒有回應，而他手上的5張支票也通通都被退票。對此，檢察官調查後發現，黃博健明知支票在金主手中，卻故意謊報遺失，因此依誣告罪起訴他，而金主則以不起訴處分。

【相關新聞】

影／加國台灣人看不下去！ 臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

貴婦奈奈「心理痛苦」告人索賠300萬 法官：太多了

