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渣男面交完藉口借宿　性侵少年還告詐欺...法官狂打臉　

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▲▼上廁所得先舉手跟老師要衛生紙。（圖／取自pixabay）

▲少男的姐姐意外發現少男光溜溜的、一副半夢半醒的樣子被魏男性侵，兩人的身旁還有一大坨用過的衛生紙，少男的姐姐見狀直接大吼「你在做什麼？住手、滾出去」魏男才停手並離開。（圖為示意圖，與新聞事件無關／取自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名魏姓男子因販售平板電腦與13歲少男結識，兩人相約面交後魏男藉口太晚回不了家而向少男提起借宿要求，因此在少男家借宿3天2夜。只是，少男姐姐某日回家卻發現少男正遭受魏男性侵，而整起性侵事件，卻是在魏男離開後對兩姊弟提告詐欺告訴才曝光。法官最後因三人的證詞，認定魏男證詞不可採姓，並依與未滿14歲男子性交罪，對魏男判3年2個月。

判決指出，13歲少男向20歲的魏男購買平板電腦，2016年間兩人元月相約到新竹縣面交，只是，當日魏男因太晚沒車回家，因而借宿少男家3天2夜，期間與少男同床而寢。少男的姐姐晚間回到家，基於關心弟弟而進到他房間探視他，卻意外發現少男光溜溜的、一副半夢半醒的樣子被魏男性侵，兩人的身旁還有一大坨用過的衛生紙，少男的姐姐見狀直接大吼「你在做什麼？住手、滾出去」魏男才停手並離開。只是，魏男在事後竟對兩姊弟控告詐欺，這起性侵案才意外曝了光。

性侵事件曝光後，魏男到案說明時，卻表示否認，他說，他與少男是網路結識的，當時少男留言很寂寞，就從台北去新竹陪他，還帶餐點請他吃，並在他家住了3天2夜，根本沒摸過他身體，也沒性騷擾，更別說性侵。魏男辯護人辯稱，姐弟證詞內容有瑕疵，若確有其事，為何到雙方金錢糾紛才處理，遭到報復的可能性極高，且少男事後仍與魏男來往，魏男是無罪的。

法官調查，當時魏男確實與少男同處一室，且少男在法院交互詰問時，就與魏男發生性行為的情節，指證歷歷，與偵查期間大致相符，若不是親身經歷，為何少男都可以清楚多次描述過程，沒有矛盾，認定少男指述是可信的。

且針對魏男辯護人的辯詞指稱，少男是挾怨報復一事，法官認為，少男姐弟兩人，是因遭魏男控告詐欺，性侵事件才意外曝光，原本因少男個人的性取向及涉及同性的性行為，因此一開始，少男不敢向家人說，甚至在偵查時也都表示忘了、不願多談，也向法院表達不到庭、不求償，只想忘記，少男一開始的確是想隱忍、不想曝光，更沒向魏男求償，可見兩人並無仇恨、也未渲染誣陷魏男於重罪，認定少男指證真實性高，而少男姐姐描述過程證詞，與少男相符，認定被害人證詞可採。

法官認，魏男因少男寂寞而從台北到新竹找少男，留宿3天2夜，期間請了少男及姐姐吃飯206元，也借其姐100元，若只是好心陪伴，為何事後僅因區區的306元，就對姐弟提告詐欺，顯示魏男是心思不純正，否則怎麼可能花了3天2夜陪伴一個認識不久的少男，這絕不是單純陪伴，法官因此認定魏男供詞是卸責之詞，證詞不可採。新竹地院法官最後依與未滿14歲男子性交罪，對魏男判3年2個月。

★圖片為版權照片，由pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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