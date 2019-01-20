西門町合法棋牌社變職業賭場　業者建檔警員照防查

▲萬華警方日前行動破獲棋牌社經營職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

位於西門町鬧區的萬華某棋牌社打著發揚國粹的名義，卻暗中經營職業賭場！轄區警方日前接獲線報，本月11日晚間持搜索票登門查緝，結果當場查獲10多名賭客在店內打麻將情事。離譜的是，警方發現業者門禁戒備森嚴，幾完全仿效警察辦案標準，不僅賭場內外架設監視器，甚至警方日常登門臨檢，警員照片都被建檔，遭賭場用來過濾賭客身分！所幸警方找分局生面孔警員喬裝光客，才一舉破獲此大型職業賭場。

萬華警分局表示，上述時間警方發動搜索，發現該棋牌社內有賭場員工4人，賭客16人，現場並查扣抽頭金8萬多元，賭資籌碼高達17萬餘分，警方訊後依意圖營利賭博罪將該案移送台北地檢署偵辦。

▲萬華警方日前行動破獲棋牌社經營職業賭場，該址出入口業者均加裝監視鏡頭防範警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，該棋牌社掛羊頭賣狗肉，於店內經營麻將職業賭場，且隱身於西門町商業大樓內，旁邊都是經商店家和撞球場等娛樂場所，業者在樓下出入口和各樓層都裝設監視器並派人把風，警方逮捕賭場負責人時，還在他手機發現多張萬華警分局歷次臨檢警員照片，發現業者利用警方臨檢時，過濾監視器畫面翻拍擷取警員照片製作檔案照。

業者被捕後向警方表示，他希望藉此能有效過濾上門賭客，避免警方喬裝上門查緝。但萬華警方發現，該棋牌社早在去年便遭警局查緝函送，去年11月遭台北地院判決有罪，但業者僅變更棋牌社名稱便繼續營業，且領有台北市商業處核發的休閒活動場館公文。萬華警方說：除依法移送外，會聯合市政府發起聯合稽查，希望能藉由行政力量，掃除這些掛羊頭賣狗肉的不實休閒場館。

【精彩新聞】



▶獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦 引「自廢武功」爭議

▶警校一名教職員跑操場「沒了呼吸心跳」 送萬芳醫院急救

▶虐童事件頻傳！警署稱結合醫療體系 建防護網守護兒少