東淫西賤南蕩北色中痴漢　他4天內LINE群「約炮國中妹」2次...下場超慘

▲張男明知小花未成年，卻還是和她發生性行為。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

地方中心／高雄報導

一名國二少女「小花」（化名）日前加入了LINE群組「東淫西賤南蕩北色中痴漢」，進而認識了張姓男子，而對方在明知她未成年的情況下，還邀她到家裡、摩鐵發生性行為，而整起案件直到小花的家人發現手機裡的裸照才曝光。對此，張男雖否認犯行，但一、二審法官皆不採信其說詞，依法判他1年6月徒刑，可上訴。

判決指出，小花2016年2月間就讀國二，而她在寒假時加入了「東淫西賤南蕩北色中痴漢」的LINE群組，進而認識了同在該群組的張男，而對方在明知她未成年的情況下，卻兩度和她發生性關係，事情直到小花的姑姑察覺有異，之後竟發現她和張男的親密照和影音圖檔才曝光。

張男否認犯案辯稱，相互擁抱的裸照是小花要拍的，自己不知道她未成年，而會去摩鐵也是因為她說沒去過，才會載她去，根本沒有和對方發生過性行為。對此，小花則表示，要加入該群組都要拍露臉的裸照，並填寫年紀資料才可以入群。對此，法官不採信張男的辯詞，一、二審皆依犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判他1年6月徒刑，仍可上訴。

【其他新聞】

鹹濕簡訊曝光！嬌嫩人妻爆偷吃 激戰後傳訊小王：第一次在浴缸

監視器全都錄！小三闖人夫家偷情 脫內褲「女上男下」：只有磨蹭

摩鐵「闖紅燈」力戰小三！染血衛生紙曝姦情 人夫：看到經血會興奮