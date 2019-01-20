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「光頭叔叔」提前送紅包　院童「想要有個家」韓國瑜心酸

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記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜夜宿大寮永安育幼院，在和院童聊天的時候，韓國瑜問大家需要什麼？一名住了10年的17歲女孩說，「就是最想要一個家」，韓國瑜聽了立即上前給她一個大擁抱，看到這一幕，讓院方人員相當感動，韓國瑜是鐵漢柔情。

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／高雄市政府新聞局提供）

韓國瑜夜宿跟院生們打成一片，不但聊天還有猜謎語，甚至還問了他們三個問題：「第一個就是問小朋友最快樂的是什麼？第二個問小朋友最需要的什麼？第三個是問小朋友最難忘？」透過這些去了解到院生們在這邊住、食和教育還有生活等等大概的現況，其中有一位在這邊住了10年，現今已經17歲的女孩回答：「想要一個家」，當場讓韓國瑜很心酸，立刻上前擁抱，也允諾小朋友有問題要寫信給市長，他一定會親自看。

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜夜宿永安育幼院也準備兩種紅包，市長的10元紅包、以及高雄銀行慈善基金會每年都會準備贈送給弱勢團體的紅包，一人600元，另外也贈送文具、書、背包，還有蘋果給院生們，而院生們也回給韓國瑜大卡片，其中還有院生畫了摩天輪給韓市長，讓韓國瑜看到後就告訴這名繪畫的院生說：「如果你想要愛情，還要請多等幾年」，當場讓人笑了出來。

永安育幼院創辦人陳廖梅芳談到「光頭叔叔」，表示相當開心，也感謝韓市長為弱勢團體努力，也轉述當晚院生跟「光頭叔叔」相處非常融洽，也有院生稱韓國瑜為「韓爸爸」，韓國瑜化身「光頭叔叔」成功擄獲這些院生小朋友們的心。

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：韓國瑜,永安之家,愛情產業鍊,光頭叔叔,紅包

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