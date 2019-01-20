鴨舌帽妹剖榴槤！紅色深U彈出「碗公級北半球」　老司機秒上到一課

▲太逼人了啦......。（圖／翻攝自爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

有熱心網友前天在網上分享養眼的一幕，一位戴著名牌鴨舌帽的辣妹，在街頭擺攤賣榴槤，她除了架式十足外，胸前呼之欲出的北半球更吸睛，甚至有老司機打趣道，「原來『榴槤』忘返（流連忘返）的成語是這樣來的。」

網友在爆廢公社po出照片，故意笑說「什麼錶這麼閃？是勞力士嗎？」只見一位身材姣好的妹子，低著頭剖榴槤；重點是，她下班身超瘦，但紅色深U下的「碗公奶」超兇狠，讓人移不開眼。

另一個吸睛點，就是這位辣妹滿身名牌，除了白色愛迪達鴨舌帽外，還有名牌錶及放在後車廂疑似香奈兒的包包。對此，網友們紛紛笑回，「好大...的榴槤」、「老婆冰箱的榴槤快點吃完，我再去買」、「膝蓋，一定是膝蓋」、「胸前是賓士線哦」；此外有人認為，這應該是在泰國拍到的。

事實上，最近幾年泰國攤販很流行靠辣妹招攬生意，像是前陣子很夯的麵店老闆娘，平常都會穿著低胸上衣賣麵，當微微彎下腰盛湯時，深邃事業線造福許多男客人；還有更早爆紅的豬肉攤闆娘，圍裙下的火辣胸器，更讓大批老司機凍未條。

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▼豬肉攤闆娘曾引起揪團買豬肉的風潮。（圖／翻攝自Maria Yamazaki臉書）

