房間炸亂「煙灰飛噴」超髒！女友一來…弟打掃變新屋　哥怒：家人不如七辣

▲平常房間超亂，有人來才會急速清理。示意圖，與本文無關。（圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／綜合報導

「當哥的比七辣（台語指：女友）還不如！」高雄一名男網友是個愛乾淨的人，但他的懶惰弟弟很愛在廁所抽菸，弄得地板全都是煙灰，他氣得叫弟弟打掃但沒有一次成功，讓他徹底放棄乾脆包辦所有家事；沒想到弟弟女友要來，廁所跟客廳秒被弟弟清得跟新屋一樣，想到自己之前三催四請打都被拒絕，讓他超火大。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，平常叫弟要整理垃圾、打掃廁所、清理客廳、不要在廁所抽菸導致滿地煙灰，結果每一次都被拒絕，「結果下工回家地板全你的沙土要清潔，沒有一次給我信道（台語指：沒當一回事）！」

▲廁所地板都被弟弟弄到詮釋煙灰，也是身為哥哥的他清理。（資料照／記者李佳蓉攝，與本文無關。）

看到這樣的懶惰弟弟，他也開始放棄的堅持，乾脆自己包辦所有家事，苦命清潔當個愛家好男人；沒想到他某天看見廁所、客廳突然變得超乾淨，一問之下還是弟弟打掃的，詳細詢問才知道原來「弟弟女友要來家裡」，讓他整個瞬間爆氣。

原PO氣炸說，要帶女友回家而已，「他X的廁所跟客廳清的跟新屋一樣，我恨我當初躺在你旁邊吸奶嘴時，沒有一腳踹爛你的X覺，當哥的比七辣還不如，我看他是沒被正義鐵拳揍過！」

不過弟弟很有「原則」的，只要女友會經過的地方就會打掃，不會到的地方依舊沒有整理；原PO傻眼說，根本是欲蓋彌彰，要是弟弟女友看到廚房跟陽台，絕對會慘不忍睹，「我很想告訴他女友事實的真相。」

▲家中有不打掃的家人，根本沒有辦法勸導。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

懶惰家人不打掃，讓超過5000名網友超有感留言說，「結婚後完全不會做，不會動的就是這種型的！因為只做樣子，不是本身就愛乾淨的！」、「正常，我哥以前也會」、「放心啦！等得手後就回復正常了，我是過來人」、「大概第3次就露出馬腳了，如果女生之後沒被你弟甩，而女生不離不棄的話，你家以後有免費清潔人員了」。

也有人認為，可以趁這優勢讓弟弟好好清掃，「你要跟他女友說：以後要常來喔！」、「沒趁要過年，順便叫弟弟鋁門窗刷一刷」、「過年期間邀請他女友來家裡廚房啊，各個房間逛一逛」、「女孩好可憐～很快會被騙回去當老傭婆了」。

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