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迎接台灣燈會　屏東花燈遊行很吸睛

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▲迎接台灣燈會 屏東花燈遊行很吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲迎接台灣燈會，屏東縣政府舉辦花燈車遊行，相當吸睛。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東進入倒數32天，屏東縣政府19日舉辦第2場鄉鎮市花燈車遊行活動，分別繞行竹田、潮州、萬巒、內埔、百合部落、長治、麟洛等鄉鎮，沿途鄉鎮公所也動員社區表演團體在定點演出迎接，受到民眾熱烈歡迎。

縣長潘孟安表示，為迎接2019台灣燈會在屏東，全縣33鄉鎮市公所全面動員，以地方農漁牧、文化風情為設計概念，透過花燈車方式呈現在地特色。日前在屏東市進行首場遊行活動，大受民眾歡迎，因此縣府規劃了第二場遊行，全長約50公里，可說是台灣燈會史上最長的花燈車遊行，讓更多民眾提前感受2019台灣燈會熱鬧氣氛。

▲迎接台灣燈會 屏東花燈遊行很吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲九如鄉公所花車▼縣長潘孟安和參與遊行鄉鎮長等比讚。

▲迎接台灣燈會 屏東花燈遊行很吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

第2場鄉鎮市花燈車遊行從屏東縣立運動公園出發，首先由竹田鄉吉祥物「頓物牛布偶」歡迎花燈車隊，接著經過潮州三角公園熱情森巴鼓隊表演，來到萬巒鄉由赤山社區森巴鼓隊、萬巒赤山愛鄉協會舞蹈班及新厝社區媽媽教室舞蹈班帶來熱鬧表演，內埔鄉安排泰安國小森巴鼓，不約而同，百合部落也由學生進行森巴鼓表演，長治鄉進興社區發展協會太鼓隊以「燈會興之鼓」迎接花燈車。

花燈車遊行經過的路線，吸引許多民眾目光，紛紛駐足以手機拍照、錄影，留下難得畫面。

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關鍵字：2019,台灣花燈,屏東,遊行,吸睛

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