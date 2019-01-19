騎乘機車兩段式左轉　確保人車平安　

▲東港警分局交安組長趙晉偕對關懷據點長輩進行交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣老人出入街道，發生交通事故比例高於全台平均數，引起屏東縣局長葉明潭重視，東港警分局加強到轄區內各關老人懷據點進行宣導，播放實際發生案例讓長輩觀看，不少長輩觀看後驚覺「原來以前沒有左右後再穿越馬路這麼危險喔!」、「要穿亮一點衣服」、「兩段式左轉才能確保平安」，表示以後會多遵守通規則了。

▲東港警分局護老專案交安宣導團對長輩宣導交安。

屏東縣大眾運捷系統不足，多數老人外出，均以機車、電動車等代步，穿越馬路，較少注意左右來車，想過馬路就直接穿越；也未遵守兩段式左轉，導致發生不少交通事故。

轄區不少老人們早晚外出運動，不知穿著光亮顏色衣服，穿越馬路因天色昏暗，引發車禍，甚而發生憾事。縣警局長葉明潭因此責期所屬各單位加強老人交通安全宣導勤務，保障高齡長輩們行的安全。

東港警分局「護老專案交通宣導團」，由交通組長趙晉偕、承辦人張崑淋及志工幹事李正雄等7人組成，半年來已卅多次到各關懷據點進行交安宣導，日到則到東港鎮社區營造關懷協會。

他們提醒長輩早晚出門時一定要穿鮮艷衣物並要掛閃爍掛包警示燈，提醒騎乘機車時要戴安全帽，不能酒駕，穿越馬路要走行人穿越道（班馬線）、看清左右無來車時再儘速通過，並播放實際交通事故影片案例加深長者印象，長輩們看了才知道遵守交通規則的重要。

東港分局分局長劉清俊說，高齡者交通事故發生日益增加，機車、老人、酒駕為交通事故高危險族群，呼籲長者外出應穿著醒目衣服，時時保有安全意識減少騎機車活動，善加利用大眾交通運輸工具或由家人駕車載送，以確保通行安全。