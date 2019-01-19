2019全國蓮霧王、蜜棗王出爐　暖冬影響品質勝往年

▲蜜棗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場舉辦「2019全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，選出今年度「蓮霧王」和「蜜棗王」各3位，「蓮霧王」由佳冬鄉農會林美良、南州地區農會林元宗及蔡順得農友奪得；「蜜棗王」則由高雄市大社區農會吳楊月琴、許神燕及燕巢區農會潘新傳農友拿下。

農改場說，受到暖冬氣候的加持，今年蓮霧和蜜棗的品質優於往年，目前產地供貨穩定，喜歡蓮霧和蜜棗的民眾，可以趁機大飽口福。

▲2019全國蓮霧王、蜜棗王出爐，暖冬影響品質更勝往年。圖／蓮霧



高雄場戴順發場長指出，今年蓮霧評鑑拿下特等獎的「蓮霧王」，都是歷年蓮霧評鑑的常勝軍；其中林美良是佳冬鄉農會品牌蓮霧的大台柱，把蓮霧當孩子一樣地照顧，雖然果園曾經歷強颱破壞，經過兩年的悉心呵護，重現盎然生機。

林元宗已是第二次拿下本評鑑的蓮霧王，他利用爺爺流傳下來的品種，加上自己的一套葵花寶典，培育出碩大甜美的蓮霧，成為市場上的搶手貨。蔡順得是民國91年的「神農獎」得主，果園採草生栽培，生產過程更有產銷履歷掛保證，蓮霧品質不僅優良且穩定。

今年三位「蜜棗王」參賽品種，都是種植高雄場育成的品種「高雄12號─珍愛」，吳楊月琴已經連續3年拿到該評鑑的首獎，隨夫婿吳炫森栽培棗樹有13年時間，搭配自製發酵有機液肥澆灌，品質優良及耐儲運，果品大約有9成以上是直銷。

許神燕從嬌滴滴的千金嫁入到務農家庭，栽種蜜棗至今18年，從栽培、生產到採收都不假手他人，目前栽種面積1公頃，年營業額數百萬元，堪稱農民典範。潘新傳果園靠近月世界，土壤含豐富的礦物質，經過數年來的草生栽培，土壤有機質豐沛，生產之蜜棗質脆多汁耐儲放。

戴順發說，2018年高屏地區受到颱風影響較輕微，今年入冬以來日照充足、雨量少且氣溫適合果實發育，蓮霧和棗的品質都優於往年。蓮霧49組參賽有17組的糖度高於12度，最高更高達13.1度，突破評鑑紀錄；重量方面，將近三分之一的參賽蓮霧單果重高於200克，棗子63組參賽者則有超過一半的組數得到重量項目滿分，也前所未有。受到暖冬的加持，今年的蓮霧和棗子果形飽滿、色澤漂亮且多汁脆甜，喜愛蓮霧和棗子的消費者，更要把握機會品嘗。