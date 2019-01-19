拒攔查飛車奔逃！男子還丟出「這一包」　下秒遭辣椒水掃臉

▲林男將毒品從車內丟出，還自以為神不知鬼不覺。（圖／翻攝自屏東縣政府警察局官網）

地方中心／屏東報導

一名林姓男子日前開車經過東港鎮中正路附近，遭到警方鳴按喇叭攔查，但他不僅沒停下還加速逃逸，過程中還將一包東西從車內丟出，自以為神不知鬼不覺，卻還是被眼尖的員警發現。警方用辣椒水隔窗對林男噴灑，短短幾秒對方就因雙眼灼辣不得已將車停下，而林男起先否認吸毒，直到警方找回他丟出的毒品包，他才無奈坦承。

林男遭到警方按喇叭攔查後，不僅沒有停下，還重踩油門加速逃逸。此外，他還趁混亂之間，將一包東西從車內丟出，而眼尖的員警發現後，決定還是以先攔停他為主，雙方追逐許久，警方隔著窗朝林男噴灑辣椒水，而林男的眼睛逐漸因灼熱而看不清後，不得已只好將車停下。

林男起先還辯稱，只是單純不想被警方攔查，才會加速逃逸，並沒有攜帶違禁品，但警方循點將林男丟出那一包東西找回後，也讓他百口莫辯，無奈坦承丟出的那包東西是安非他命，他本來打算回家慢慢使用，卻沒想到會被警方攔查，一時心虛之下才會加速逃逸。對此，警方訊後全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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