▲ 歡慶119消防節，侯友宜：「打造新北安全城」。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府19日上午9時30分在板橋第一運動場前廣場，由市長侯友宜主持舉辦119消防節「打造新北安全城」誌慶活動，除了公共安全維護能量展示外，並進行消防暨警察聯合戰術演練，更結合衛生、環保、動保、稅捐及警察等跨域合作，設置近30個闖關宣導攤位體驗，提供2000份闖關好禮，讓市民朋友們一同歡慶。

新北市消防局表示，此次活動，即以各式消防、警用車輛及消防局快搜部隊、警察局特殊警力任務編組、稽查人員等21個單位合計1000名安全維護能量展示，氣勢磅礡，隨即進行戰術演練，模擬車輛追撞搶救、建物坍塌搜救及建物滅火作業等三大情境，真實呈現警、消人員在災害現場衝鋒陷，守護市民的英勇雄姿。

最後，在宣導活動攤位中，以「暗夜惡火-VR逃生遊戲」模擬火災發生時之緊急應變作為，強調安裝住宅用火災警報器的重要性；在「警察姐姐機智問答」攤位，透過互動方式宣導反毒、防毒、婦幼安全，充滿親和力的侯市長，更逐一至攤位與學童互動。

此外，現場還有可愛賣萌的警犬、搜救犬；政風廉政宣導送里長茶葉蛋，以及時下網紅YouTuber最夯的拍照打卡區，讓活動貼近民眾融入生活，期能灌輸民眾「離災優於防災、防災重於救災」的觀念，讓安全更SAFE！

市長侯友宜表示，「科技建警偵防並重、科技防災攻防並進」都是編織安全網絡的基礎，所以我們應有「持續改變新北的行動力」及「傳承、躍升、宜居新北」的團隊目標，才能完成「安居樂業」的願景。

侯友宜說，無論是消防還是警察本是一家人，市府團隊更是一個大家庭，現場人員都是新北戰力表率，並傳達市長用心、市府細心、市民放心的理念，以「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」為施政方針，共同為市民打造新北安全城。