人氣指數上升　蔡英文台南參香籲：快來加入我的臉書和line

▲總統蔡英文親赴台南市六甲區恒安宮參香揭匾，見證恒安宮的百年歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文1月18日下午由立委葉宜津、台南市議會議長郭信良、前台南市副市長顏純左、前勞動部次長郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍及地方里長陪同，到台南市六甲區恆安宮參香、揭匾，受現場民眾熱烈歡迎，民眾相互要與總統握手。

蔡英文致贈台南六甲恒安宮匾額，題字為「霖雨濟度」，涵義為恩澤如霖雨般浩大，普渡大眾生，揭匾見證恒安宮的百年歷史。

蔡英文揭匾後表示，感謝鄉親們熱情的親臨現場跟她加油鼓勵，她說民進黨在去年選舉選得不好，有許多需要深深檢討與改變的，今年要更努力拚民生，讓年輕人有更好的生活，也希望長輩可以感受更好的照護，在社區裡面受到更好的養老照護。

▲總統蔡英文邀請大家拿起手中的手機，希望可以加入她的臉書及LINE，有任何建議都可以直接跟她說。

蔡英文總統也邀請大家拿起手中的手機，希望可以加入她的臉書及LINE，有任何建議都可以直接跟她說，並邀請民眾一同上台與她合照，最後還寫下國泰民安的祈願卡，祈求地方風調雨順、民生樂利，祈願天上聖母大顯神威，庇佑地方。

▲總統蔡英文與廟方委員、民代、地方人士共同合影。

據了解，恒安宮媽祖，於明永曆15年（西元1661年）來台，在地350餘年，天上聖母神威顯赫、威名遠播，度過難關成為台南市六甲地區媽祖信仰中心。也因隨鄭成功參軍陳永華護軍艦而來，又稱「護軍媽」。平時香火鼎盛，每年過年期間的晚會活動也都吸引數以萬計在地的民眾參與，媽祖信仰更深植於地方人心。