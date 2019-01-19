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快訊／帶「金華火腿」入境被罰20萬　台男飆罵海關：騙錢政府！

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▲▼手提金華火腿入境被罰20萬 男子還怪海關「挖坑給人跳」。（圖／翻攝自關務署台北關）

▲帶「金華火腿」入境被罰20萬　台男飆罵海關：騙錢政府！。（圖／翻攝自關務署台北關）

記者趙蔡州／綜合報導

儘管防檢局及媒體不斷宣導防堵非洲豬瘟，但桃園機場18日晚間仍有一名台籍紀姓男子從大陸返國時，攜帶了金華火腿2公斤、東坡肉1公斤、雞肉1公斤入境，最後被海關人員當場查獲扣壓，並依法處以新台幣20萬元罰款，氣得紀男大罵說：「這分明是挖坑給人跳嘛！」、「沒人跟我說不能帶」、「騙錢的政府！」

關務署台北關18日晚間表示，台籍紀姓旅客搭乘廈門航空公司班機，傍晚從大陸杭州入境桃園國際機場時，因為未據書面或口頭申報，直接通過綠線（免申報）檯通關，經過海關執勤關員攔查之後，發現男子的手提行李內，查獲未申報的金華火腿2公斤、東坡肉1公斤、雞肉1公斤。

海關人員立刻依《動物傳染病防治條例》規定，將案件移送農業委員會動植物防疫檢疫局，並且開出了20萬元罰鍰的裁處書。但紀男不但遲遲不肯在罰單簽名，還對海關人員嗆聲說他下飛機後，提著肉品都沒人警告他肉製品不能攜入境，怒罵說：「這分明是挖坑給人跳嘛！」、「沒人跟我說不能帶」、「騙錢的政府！」

但根據航警表示，這一班廈門航空飛機抵達桃園機場後，他們就有先向旅客宣導禁令，並告知相關罰則相當嚴重，但紀男沒有主動棄置被海關查獲。航警表示，多數旅客經宣導檢查後都會主動丟棄肉類品，紀男搭乘的班機中也有旅客聽到宣導後主動丟棄，至於為何紀男仍堅持帶肉闖關令人費解。
 

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帶「金華火腿」入境被罰20萬　台男飆罵海關

關鍵字：非洲豬瘟,台南,金華火腿,東坡肉

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