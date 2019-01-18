蔡英文台南參拜贈匾　沒大陣仗交通管制「維安超親民」

▲總統蔡英文一行人抵達台南市白河福安宮，受到廟方與民眾熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文1月18日中午先到台南市後壁蓮心園啟智中心，探望院生並共進午餐，下午到白河福安宮、六甲恒安宮參拜贈匾，走訪過程沒有眾多隨扈，總統車隊沒有交管、沒有嚴密警方便衣崗等維安特勤，訪視過程超親民，展現全新的溫暖風格。

蔡英文中午抵達台南後壁蓮心園啟智中心，包括蓮心園董事長張田黨、國策顧問黃崑虎等人，陪同蔡英文參觀院內設施，蔡英文和許多院生一起體驗包裝蛋捲，關心150位院的平常生活和學習情形，表現非常親切。

台灣農權總會會長張豪澤並邀請台南白河、後壁、東山的里長、社區理事長和青農，在蓮心園與蔡英文座談台灣農業發展的瓶頸，場面熱烈。

下午2時，蔡英文一行人先抵達白河福安宮，受到民眾熱烈歡迎，並高喊「總統好」。蔡英文說，雖然民進黨去年底的選舉沒有選好，但是選舉後開始檢討，做不好的、不夠的開始調整，2019年最重要的是把台灣人民顧好，經濟要繼續成長，社會弱勢要加倍照顧，她拜託新任行政院長蘇貞昌特別來照顧，讓人民知道政府有聽到人民心聲。

蔡英文說，若是大家感覺政府沒做好的，可以盡量反映，也可以直接跟她講，拜託大家一件事，就是加入蔡英文的臉書和Line，有專人來看民眾留下的訊息，一定都會處理，她也會關注民眾的心聲。

隨後，蔡英文一行人再到六甲恒安宮拜拜贈匾，受到當地信徒民眾的熱烈歡迎。蔡英文致贈六甲恒安宮匾額，題字為「霖雨濟度」，涵義為恩澤如霖雨般浩大，普渡大眾生，揭匾見證恒安宮的百年歷史。