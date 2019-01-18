春節將屆防宵小蠢動　六分局舉辦防搶演練震撼逼真

▲台南市警六分局在「元大商業銀行灣裡分行」辦理金融機構防搶安全維護暨攔截圍捕演練，由偵查佐扮演蒙面搶匪，警方在萬年路攔截搶匪車輛，演練逼真震撼力十足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局，在元大灣裡分行，辦理金融機構防搶安全維護暨攔截圍捕演練，由分局2名偵查佐扮演蒙面搶匪，趁銀行行員辦理存、放款業務時，持槍大聲恐嚇行員交付現金，搶匪得手後迅速駕車逃逸，行員按連線警鈴，警方運用優勢警力在萬年路攔截搶匪車輛，搶匪棄械投降束手就擒，演練逼真震撼力十足。

防搶演練當日接近春節假期，至銀行辦理各項金融業務的客戶眾多，銀行內人聲鼎沸，飾演持槍搶匪的偵查佐進入銀行挾持人質時，將假槍擊發，「砰！」的一聲，槍聲大響，銀行的客戶見狀全都面露驚嚇的表情，誤以為真的遇到銀行搶案，瞬間鴉雀無聲，紛紛張望議論「發生什麼事情」，警方趕緊安撫「這是演習，不要緊張」，當假搶匪喝令行員交付現金時，有客戶驚呼「啊！被搶走了！」，直到假搶匪的作案車輛在萬年路被成功攔截，員警迅速將假搶匪從車上拉下，以優勢警力進行壓制並上銬逮捕。

年關將屆，民眾及公司行號現金需求流量大，金融機構及銀樓易成為歹徒覬覦目標，另外，經營彩券者，大多攜帶大額現金購買彩券，台南市警六分局分局長許坤田表示，選在巷弄裡但人潮眾多的銀行舉辦防搶演練，除了讓員警可以熟悉圍捕勤務運作，更可展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心，警方呼籲民眾存領大量現金或彩券時，應結伴同行，或撥打110及請行員幫忙聯繫警察協助護送現金返家。