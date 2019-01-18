過年資金需求　壽險業逾187億滿期金將提前發放

▲因應民眾過年資金需求，壽險滿期金將提前發放。（圖／記者林冠瑜攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆春節假期即將到來，民眾普遍有包紅包、旅遊、家人團聚交誼等資金需求，因應民眾年關將近的資金需求，壽險公司大多會提早發放春節期間到期的滿期金、還本金、年金。以目前公布的7家壽險公司統計，共將有187.71億元會提前發放給保戶，讓保戶能過個好年。

年關將近，保戶資金運用需求較高，國泰人壽表示，保險契約在1月28日到2月10日到期的滿期金或年金，將提前在春節連續假期前一週1月28日將款項提前匯至保戶事先指定的銀行帳戶。統計今年提前給付的滿期金共約62.9億元。

富邦人壽也公布，因應農曆年長達9天的連假，預計於1月30日，針對保單周年日為2019年1月30日至2月10日生存金或滿期金進行給付，讓保戶擁有充裕的資金，提前做好年度規劃與佈局。保戶可選擇金融機構匯款與郵寄支票兩種給付方式，台幣、外幣給付件數約2萬件，給付金額超過63億元。

中國人壽也指出，春節假期2月2日到2月10日的生存金、滿期金，保戶若選擇以匯款方式給付，可以提前在2月1日領到款項，若選擇以開立支票方式給付，將於1月25日寄發並於支票日期後第一營業日兌現。目前中壽統計，約有6000多件保單、約10.2億元的滿期金與生存金將提前給付。

全球人壽表示，春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，將提前至春節前給付；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月29日至2月10日、外幣保單原給付日為1月29日至2月11日，將分別提前於1月29日及1月28日匯款。約定以支票給付者，原給付日為2月12日以前，將配合提前於1月25日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。約有3.91億元、約7600多件的保單滿期金與生存金會提前給付。

三商美邦人壽在12月已經主動寄發通知書給保戶，還本或滿期日期為1月29日到2月10日的保單，且保戶依通知書約定的時間內回覆，都將提前自1月29日到2月1日發放生存保險金或滿期保險金。提前發放件數合計約1萬件，給付總金額約3.3億元。

另外，包括南山人壽有5.3萬件，金額達35億元滿期金或生存金，陸續提前在2月1日前匯出；台壽有9.4億元、4000多件保單，同樣於2月1日前匯出滿期金或生存金。