全台唯一！巨大版「樂高車站」現身統一時代　民眾狂打卡直喊：超可愛！

▲樂高台北新年城內有超逼真的可愛車站，吸引民眾在月台打卡。（圖／記者蔡惠如攝、樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

丹麥知名玩具品牌LEGO，首次在台灣辦「年貨大街」，與統一時代百貨台北店合作，在2樓戶外廣場蓋起「巨大樂高」做成的車站、電影院、年夜飯場景，吸引路過民眾「進站」打卡，此外還有年夜飯限定版放大30倍場景還原，而且還有大紅包看起來超喜氣。

▲巨大版的真人樂高，拿著巨大的「樂高紅包袋」，看起來超喜氣。

巨大樂高場景的「樂高送玩迎豬年」活動，在統一時代百貨2樓與地下2樓開跑，在2樓戶外廣場的樂高新年城，規劃4個拍照打卡場景，包括電影院、樂高車站、家庭年夜飯、許願牆等，還有與真人同尺寸的樂高人物，拿著紅包、爆米花、冰淇淋佇立期間，讓民眾打卡拍照。

▲年夜飯餐桌還有空位讓民眾坐下跟樂高公仔拍照。

巨型樂高車站很有舊台式風格，除了可愛的燈箱狀招牌，還有車站會出現的站名牌，月台上有列車長，以及拿著可愛的熱狗跟便當的駐站小姐，超卡哇伊，另有還有一家團圓的年夜飯場景，豐富的大魚大肉都上桌，旁邊站著的媽媽拿著超大紅包，感覺超喜氣。

▲樂高車站月台。

業者表示，把握農曆年前滿滿的年味，在台灣首次做巨型樂高的主題佈置，為了完美放大實際場景，式樣全部是專門訂做，且以過年元素為主題，像是許多人回鄉會經過的車站，以及去放鬆時會去的電影院，還有全家圍爐的年夜飯場景，甚至專門空下2個位子讓民眾一起團圓打卡。

▲可愛的戶外戲院。

「樂高送玩迎豬年」活動即日起至2／2止，民眾可免費入場打卡拍照，感受春節前濃郁的過年氣氛。