　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

學「辛芷蕾同款」髮型慘變狗啃！她客訴...店家報復「手機打到當機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼頭髮被剪壞。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

▲李小姐對自己的髮型非常不滿。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

大陸中心／綜合報導

辛芷蕾因出演《如懿傳》中心機深、手段高的反派嘉嬪，熱度就算下戲也持續飆漲，無論是穿著打扮還是妝容，皆成為廣大女性模仿的目標。日前大陸就有一名李姓女子興沖沖來到髮廊，指定要同款「辛芷蕾髮型」，豈料造型師快手一下，幻想中的空氣瀏海慘變狗啃「鍋蓋」，發文抱怨甚至收到店家的追殺電話。

▼辛芷蕾髮型成為風潮。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

▲如懿傳嘉嬪火辣照曝光。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

據《1818黃金眼》報導，理想與現實總有差距，就算是髮型也可以得證，杭州的李小姐夢想得到同款的「辛芷蕾髮型」，髮長大約落在肩膀附近，剛好在鎖骨處，不特別短也不特別長，這樣的長度能讓臉看起來有精神，又不會短到不好整理，直髮更能襯托清新感，瀏海則是呈現八字，若有似無散落額頭前，也可以撥到一旁變旁分，進可攻退可守，是最有心機的小臉神器。

人算不如天算，李小姐欲哭無淚的爆料，剪髮前還特別拿給設計師看，甚至還播了影片，只見對方隨意瞥了幾眼，變胸有成竹的開剪，如此不用心的狀況下，果然最後的成果相當慘不忍睹，與原本的照片差了十萬八千里，如同狗啃般不堪入目， 氣的立刻向消費者協會投訴，要求賠償。

▲▼頭髮被剪壞。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

▲剪之前李小姐還拿影片給設計師確認過。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

誇張的是，李小姐在網路上發表剪髮經驗後，居然收到店家的「追殺電話」，手機都被打到當機，對方還要幫她加值會員卡，李小姐不僅無話可說，更是傻眼至極。目前相關機構已介入調查，店家則是不接受媒體採訪，僅稱處理李小姐髮型的設計師已經走人，如果要負責的話會退錢，不過也不是退原價，是退店家經過自己計算後得到的數字。

ET快訊
66歲廖峻驚傳中風！「去年底發病」家屬封鎖消息
工程師娶越南新娘被狂嘲笑　伴娘團妹「神似嘉瑜」惹暴動

關鍵字：辛芷蕾,髮型,髮廊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賺奶粉錢啦！「謊報搶案」全球圍剿的奧運游泳名將進軍演藝圈

笨賊惹到UFC女選手！狠灌2拳1腿+裸絞　痛到搶匪求饒：拜託叫警察

洛杉磯3萬教師大罷工！50萬學生被波及　體育館地板做功課

學「辛芷蕾同款」髮型慘變狗啃！她客訴...店家報復「手機打到當機」

華聞快遞／大陸國務院副總理劉鶴　1/30將訪美展開經貿磋商

重慶2018年進出口總值達2.3兆　時隔4年重返「2兆規模」

虐打+火燙4歲女童導致腦出血　兩港女同志保母遭判刑

祭姪文稿出借日本　畫事君說：跟20件一起展不是更好？

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

學「辛芷蕾同款」髮型慘變狗啃！她客訴...店家報復「手機打到當機」

華聞快遞／大陸國務院副總理劉鶴　1/30將訪美展開經貿磋商

重慶2018年進出口總值達2.3兆　時隔4年重返「2兆規模」

虐打+火燙4歲女童導致腦出血　兩港女同志保母遭判刑

祭姪文稿出借日本　畫事君說：跟20件一起展不是更好？

美6個月內2發《中國軍力報告》　人民日報：妄自推測埋軍售伏筆

甲型流感肆虐香港！44人死亡　部分幼稚園停課

影／融合人、車、路、網、雲　陸首個「5G自駕平台」重慶啟動

影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

主持非洲豬瘟座談會　胡春華：前階段防控取得積極成效

買了它，唇頰、修容全搞定！超好用的「水彩霜」霧面質地超美

年後轉職潮要來了！就業博覽會釋出破萬個職缺　首場2月16日開跑

運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

大貨車走舊蘇花　通行證申請已公告

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

電腦搜尋「性騷擾」和「112」3分鐘　　女大生離奇失蹤13年

刮中1百萬元報喜受訪　又幸運再刮又中5千元

廖峻天冷下雨趕拍《女力》　一回到家「突然中風」火速送醫

人安羅東寒士尾牙倒數10天　幼兒園與寒士同享天倫樂

迎鮭魚返鄉　財政部射3箭　下周解釋海外所得證明鬆綁

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

大陸熱門新聞

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

紫砂壺加熱水　正妹「10秒脫衣..

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

黑衣男猛踹車　下秒遭輾狂求饒

馬曉光：陸委會和台民福利對著幹

好心下車救人　3人全被飛車撞死

拿雙胞胎哥哥證件出境　一關被識..

杭州美女總裁涉吸金45億流亡泰..

生活壓力大...年輕人隱居終南..

月球首株「棉花嫩芽」宣告死亡

更多熱門

相關新聞

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

新年要到了，許多人想藉由換個新髮型來轉換心情。浙江杭州一名李姓女子日前到杭州一家號稱所使用的藥劑都是來自日本的髮廊想改變髮型，不料，想要變「辛芷蕾」卻變成了「鍋蓋頭」，女子氣得告上消費者協會，向店家索賠。

12星座幸運髮色大公開！魔羯染水波綠超仙、處女寶石紫紅招桃花

盤點5款「男性長髮」造型

免動刀立刻小一吋！「外翻層次卷髮」修成女神級小V臉

女助理吸毒暴斃　竟是同事餵毒

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳萬元

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面