學「辛芷蕾同款」髮型慘變狗啃！她客訴...店家報復「手機打到當機」

▲李小姐對自己的髮型非常不滿。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

大陸中心／綜合報導

辛芷蕾因出演《如懿傳》中心機深、手段高的反派嘉嬪，熱度就算下戲也持續飆漲，無論是穿著打扮還是妝容，皆成為廣大女性模仿的目標。日前大陸就有一名李姓女子興沖沖來到髮廊，指定要同款「辛芷蕾髮型」，豈料造型師快手一下，幻想中的空氣瀏海慘變狗啃「鍋蓋」，發文抱怨甚至收到店家的追殺電話。

▼辛芷蕾髮型成為風潮。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

據《1818黃金眼》報導，理想與現實總有差距，就算是髮型也可以得證，杭州的李小姐夢想得到同款的「辛芷蕾髮型」，髮長大約落在肩膀附近，剛好在鎖骨處，不特別短也不特別長，這樣的長度能讓臉看起來有精神，又不會短到不好整理，直髮更能襯托清新感，瀏海則是呈現八字，若有似無散落額頭前，也可以撥到一旁變旁分，進可攻退可守，是最有心機的小臉神器。

人算不如天算，李小姐欲哭無淚的爆料，剪髮前還特別拿給設計師看，甚至還播了影片，只見對方隨意瞥了幾眼，變胸有成竹的開剪，如此不用心的狀況下，果然最後的成果相當慘不忍睹，與原本的照片差了十萬八千里，如同狗啃般不堪入目， 氣的立刻向消費者協會投訴，要求賠償。

▲剪之前李小姐還拿影片給設計師確認過。（圖／翻攝自YouTube／1818黃金眼）

誇張的是，李小姐在網路上發表剪髮經驗後，居然收到店家的「追殺電話」，手機都被打到當機，對方還要幫她加值會員卡，李小姐不僅無話可說，更是傻眼至極。目前相關機構已介入調查，店家則是不接受媒體採訪，僅稱處理李小姐髮型的設計師已經走人，如果要負責的話會退錢，不過也不是退原價，是退店家經過自己計算後得到的數字。