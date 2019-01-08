免動刀立刻小一吋！「外翻層次卷髮」修成女神級小V臉

女孩總是擔心自己的臉太大嗎？現在有免開刀微整型啦～髮型的選擇是很重要的關鍵喔！小編今天就來帶大家看看神奇的層次感卷髮，讓你的臉型瞬間小一吋！



GENIC 西門店 / Jhan Amber

滿滿日雜風卷髮，最外層向外卷！打造層次感，小臉效果超明顯！



Love Salon / Claire-Love salon （師大）

上方直搭配髮尾外翹，悄悄修飾臉型！



亂剪 / Ting

不同層次的瀏海，搭配整體不同層次的卷度與頭頂的澎度！可說是修飾臉型的完美範本！



Vis salon / Apple Lin

空氣瀏海搭上強調臉頰兩側的外翻卷度，時尚也更幫助了臉型的修飾！



CABELLO髮型概念 / 台北東區-Terri

層次卷度也運用在八字瀏海，既視覺上小臉，又仙氣爆棚！



8度美學概念店 / Hannah Lee

另外，下擺的卷度不同，也能擁有不同的小臉效果！



非髮妝緻 / 余靆蔆（Bella)

層次卷髮Ｘ黑茶髮色，女神背影誰受得了



A'mour TFA / TFAxKason

不同於前面介紹的空氣瀏海，不同瀏海的變化，也是可以輔助矯正臉型的！



GENIC SALON 小巨蛋店 / MaDoKaまどか(麻豆咖）

長瀏海的女孩們，運用額頭露出來的優勢，也可以打造臉型較長的視覺變化！



良人髮廊 / Ben Lin

九一大旁分外翻卷度，變身歐美感外國人風



貝詩髮藝 美術館店 / 艾文

想擁有較長臉的錯覺，瀏海髮根的澎度，也是搭配層次卷髮的另一大重點！



FIN HAIR SALON一館 / Fin Andy

另外，今年很流行的嬉皮卷，或是卷度較小的燙髮，也是小臉功臣！



WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4

及肩短髮的女孩兒，更必須利用外翻卷髮來修飾臉型！



80's STUDIO / IAN 宏華

髮尾的微微外翹，是修飾臉型的好幫手！



80's STUDIO / Angus怡龍

看完小編介紹的層次感卷髮，是否也很想燙一波啊～推薦你讀秋冬燙髮圖鑑特搜～完美詮釋四種風格卷度，也可以看看平台上其他設計師的女生燙髮作品，尋找你的髮型靈感。本月主打燙髮優惠，預約還有點數雙倍送呦！

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