賺奶粉錢啦！「謊報搶案」全球圍剿的奧運游泳名將進軍演藝圈

▲美國游泳選手羅契特(Ryan Lochte)(左)與菲爾普斯(右)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

擁有12面奧運金牌的美國游泳名將羅契特(Ryan Lochte)生活跟獲獎經歷一樣精彩,除了在2016年里約奧運爆出驚天動地的「謊報搶案」遭全球圍剿,4大廠商宣布停止贊助外,2018年又因違反禁藥原則,直接葬送選手生涯。日前他上廣播真人秀節目《名人老大哥》時,坦承有意轉戰演藝圈,意圖找尋新的賺錢機會。

據《今日美國》報導,現年34歲的羅契特在世界比賽都有相當優秀的戰績,曾在2004年雅典奧運中的游泳比賽以自由式接力,代表美國勇奪金牌;接著北京、倫敦奧運皆有出戰,拿下了4面800公尺自由式接力、400公尺混合式以及200公尺仰式共6面金牌,還有3面銀牌與3面銅牌,總計12面奧運獎牌。此外,他還在世界錦標賽奪下18金、5銀、4銅,可說是繼「飛魚」菲爾普斯外的「泳界第2人」。

▲曾經為國爭光無數次的羅契特卻因一錯再錯而斷送職業生涯。(圖/達志影像/美聯社)

然而隨著2016年里約奧運剛剛落幕,羅契特說謊事件卻餘波未平,曾聲稱在奧運期間,自己與其他3位美國游泳隊選手在當地一間加油站遭假扮警察的歹徒持槍搶劫。而巴西當局在調查後表示此事純屬子虛烏有,且這4位運動員還在酒後破壞加油站廁所的門,隨意便溺,甚至與保全人員發生衝突,站方最後要求他們在離開前賠償損失。

▼美國游泳選手羅契特(Ryan Lochte)。(圖/達志影像/美聯社)

最後羅契特透過個人社群網站發表聲明,對當時的行為表示道歉,稱自己不夠謹慎和坦誠,並被美國游泳協會進賽10個月。

羅契特「假報搶案」的行為,不僅令巴西民眾感到被羞辱和憤怒,也被全球輿論的炮轟,美聯社發表專欄表示,「游泳可能是羅契特唯一閉上嘴巴能做好的事」;民眾紛紛指責他「丟盡了美國的臉」;法新社尖銳批評他「活生生的皮諾丘 」。

似乎怎麼也學不乖,羅契特2018年因違規接受靜脈注射,被以違反禁藥條例再禁賽10個月,兩次面臨禁賽懲處的羅契特,最後只能選擇黯然引退。

The wait is finally over! See which celebrities will be competing in the all-new season of #BBCeleb: https://t.co/vcpp5lCWnJ pic.twitter.com/lqKgPgBUqe