笨賊惹到UFC女選手！狠灌2拳1腿+裸絞　痛到搶匪求饒：拜託叫警察

▲男笨賊惹錯UFC女子職業選手!企圖搶劫手機,被打到變豬頭滿臉血。(圖/翻攝自ESPN推特)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

做男人做到去搶劫女人,還惹到 UFC(Ultimate Fighting Championship,終極格鬥冠軍賽)女選手!巴西的治安狀況一直為人所詬病,一名小偷想要嘗試偷走UFC草量級運動員維安娜(Polyana Viana)的手機,結果還未出手就被打到滿臉血花,所承受的來自女生的「甜蜜暴擊」,恐怕令他這輩子都難以忘懷。

據ESPN報導,現年26歲的維安娜是UFC草量級(Strawweight)女子選手,職業生涯取得10勝2負的成績,其中9場勝仗都是在首回便了結對手。

維安娜回想起事發過程,當時正在巴西里約的郊區等待計程車,卻發現一名男子行跡鬼祟,且一直不斷靠近自己,本能反應把手機放進手提背包裡。男子在假借詢問時間後隨即表明來意,直呼「給我手機,不要反抗,我佩戴了手槍!」

由於雙方距離過近,維安娜判斷該男應該沒有掏出槍的時間,兩記重拳外加一記高掃腿,小偷被打得毫無招架之力,隨即倒地高舉白旗,接著這名女選手使出相當習慣的招數裸絞「對手」,輕輕說道「那我們一起等警察吧.」

警方隨後趕到現場,與維安娜進行筆錄口供之際,還因笨賊被打到便豬頭滿臉血,警察還要先送去醫院治療,在被關押。維安娜透露,兩人在扭打時,豈料小偷承受過度驚嚇,竟害怕的主動要求報警,害怕自己被打死。

Man tries to rob UFC's Polyana Viana in Rio de Janeiro, pays painful price https://t.co/ug8poqB656 pic.twitter.com/cB6wrdkFBs