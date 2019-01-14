笨賊惹到UFC女選手！狠灌2拳1腿+裸絞　痛到搶匪求饒：拜託叫警察

▲男笨賊惹錯UFC女子職業選手！企圖搶劫手機，被打到變豬頭滿臉血。（圖／翻攝自ESPN推特）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

做男人做到去搶劫女人，還惹到 UFC（Ultimate Fighting Championship,終極格鬥冠軍賽）女選手！巴西的治安狀況一直為人所詬病，一名小偷想要嘗試偷走UFC草量級運動員維安娜（Polyana Viana）的手機，結果還未出手就被打到滿臉血花，所承受的來自女生的「甜蜜暴擊」，恐怕令他這輩子都難以忘懷。

據ESPN報導，現年26歲的維安娜是UFC草量級（Strawweight）女子選手，職業生涯取得10勝2負的成績，其中9場勝仗都是在首回便了結對手。

維安娜回想起事發過程，當時正在巴西里約的郊區等待計程車，卻發現一名男子行跡鬼祟，且一直不斷靠近自己，本能反應把手機放進手提背包裡。男子在假借詢問時間後隨即表明來意，直呼「給我手機，不要反抗，我佩戴了手槍！」

由於雙方距離過近，維安娜判斷該男應該沒有掏出槍的時間，兩記重拳外加一記高掃腿，小偷被打得毫無招架之力，隨即倒地高舉白旗，接著這名女選手使出相當習慣的招數裸絞「對手」，輕輕說道「那我們一起等警察吧．」

警方隨後趕到現場，與維安娜進行筆錄口供之際，還因笨賊被打到便豬頭滿臉血，警察還要先送去醫院治療，在被關押。維安娜透露，兩人在扭打時，豈料小偷承受過度驚嚇，竟害怕的主動要求報警，害怕自己被打死。

Man tries to rob UFC's Polyana Viana in Rio de Janeiro, pays painful price https://t.co/ug8poqB656 pic.twitter.com/cB6wrdkFBs — MMAjunkie (@MMAjunkie) January 7, 2019

此外，警方拘捕嫌犯後，發覺他所謂的手槍只是一柄「紙製品」。這宗幽默感十足的案件在網路上引起強烈回響，連UFC主席丹（Dana White）甚至將疑犯的傷勢圖片，上傳到自己的IG帳戶，並輔以一個標記，「他X的爛主意。」