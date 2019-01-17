明天氣溫逐漸回升！　吳德榮：下周迎更強大陸冷氣團

▲最近天氣變化大，出門記得多加保暖。（圖／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

一早出門外面又濕又涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今白天起中南部平地的降雨停歇、氣溫稍回升，北台灣維持濕冷，明（18）日天氣好轉，白天起氣溫逐漸回升，但週日至下週三另一波冷空氣南下，超過大陸冷氣團強度，台北市可能降到14度以下。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天起中層水氣逐漸通過，中南部平地的降雨停歇、氣溫稍回升。迎風面北部、東半部及部分山區仍有局部雨，北台灣濕冷。今晚、明晨北台灣都會區最低溫仍在15度左右，沿海空曠地區最低溫則在13、14度，要注意保暖。

▲一週天氣。（圖／中央氣象局，下同）

他說，最新模式模擬顯示，下周日至周三（20至23日）另一波較強冷空氣逐漸南下，氣溫下降。下周日至下周二的迎風面轉有雨；下周三、四天氣好轉。冷空氣的強度，還要注意觀察模式的調整。

吳德榮指出，雖然電腦模擬是公認最主流、且最準確的預報方法，但由於理論的限制及觀測資料不足，任何模擬隨著時間的愈遠，不確定性愈大。歐洲模式模擬23日20時的冷空氣超過大陸冷氣團強度，但已是模式第7天的模擬，很接近電腦模擬的應用極限，所以各國模式模擬產生差異，並不足為奇，需要進一步觀察。

▲中南部平地氣溫稍回升，北台灣維持濕冷。

中央氣象局表示，今天仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，但是水氣較昨天減少，雨勢方面也會有所緩和，中南部地區會從局部短暫雨轉為多雲的天氣，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區還是有短暫的雨勢出現。

另外在氣溫方面，氣象局指出，中南部地區因為降雨緩和且雲量減少，白天高溫有所回升，中部及花東地區約20至23度，南部高溫可以來到26度，北部、東北部地區仍然濕涼，白天維持在16到19度，到了晚上西半部明顯轉乾，有局部輻射冷卻作用，各地低溫約13至16度。

▲今天仍然受到東北季風影響。