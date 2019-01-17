派口譯哥為2020？孫大千斷言：美國不會缺席台灣總統大選

▲「口譯哥」趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔赴美任政治組長爭議持續延燒，前立委孫大千17日在臉書發文，從總統蔡英文力挺趙怡翔這件事來看，幾乎可以斷言，美國絕不會缺席台灣2020總統大選，且有可能會踩取6大招助民進黨一臂之力。

孫大千認為，美國華府極有可能採取下列幾項「大招」，助民進黨一臂之力：

第一，邀請台灣參加太平洋地區聯合軍事演習。

第二，派遣重量級官員造訪台灣。

第三，由國務卿層級以上的政治人物公開表態，支持蔡英文的兩岸論述。

第四，邀請台灣參與美國對中國大陸的貿易戰和科技戰，要求台灣仿效加拿大，扣押中國大陸科技廠商的關鍵幹部。

第五，川普總統親自到蔡英文的Twitter 留言，加油打氣。

第六，默許蔡英文於出訪時過境華府。

趙怡翔外派駐美代表處政治組長一事，蔡英文15日受訪表示，這個安排她也是看報紙才知道他是政治組組長，但總統只能追著部長要成績，要用什麼人、用在什麼位置上，這是部長的權力，「我有看到一些輿論，但這是部長自己要面對的」。

針對趙怡翔空降赴美，國民黨議員羅智強率先在臉書開砲批評，砲轟跳級12職、一個月可領240K，李明賢認為，這是民進黨壓根對文官系統不信任，國民黨草協聯盟發起人李正皓也說，民進黨培養獨派外交官，國民黨文傳會副主委洪孟楷則認為，此舉讓外交人員更灰心。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）