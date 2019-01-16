阿義哥有話要說！吳敦義：蔡英文扭曲九二共識　希望能正派一點





▲國民黨主席吳敦義的「阿義哥有話說」影片。（圖／翻攝自台灣的義氣-吳敦義粉絲團）

政治中心／綜合報導

自高雄市長韓國瑜的「韓流」發酵後，各個政治人物開始深耕臉書直播，臉書成了與民眾更加親近的平台。尚未鬆口參選2020的國民黨主席吳敦義，臉書粉絲專頁在日前悄悄更新，換上了Q版大頭貼，貼文中也多了照片與影片；15日首播「阿義哥有話說」，談及總統蔡英文扭曲九二共識。

吳敦義「阿義哥有話說」的第一支影片，取景為13日前往桃園頭寮敬謁故總統經國先生陵寢，並稱「阿義哥：不要牽拖！九二共識不等於一國兩制」。吳敦義在影片裡提到，「一國兩制跟九二共識、一中各表是完全無關的事情，不要去隨便牽拖」，蔡英文擔任前總統陳水扁首任陸委會主委時，在立法院答詢也有承認有一中各表的九二共識，這是「鐵證如山」，不能做了總統就忘掉，或是扭曲了。

吳敦義表示，「九二共識怎麼會扭曲到什麼一國兩制？這完全不正確，所謂一國兩制跟九二共識，一中各表是完全無關的事情，別去隨便牽拖。否定九二共識的存在就是不對的，如果又更毒辣說，硬要拗來跟我們九二共識，一中各表參酌在一起，這是根本不對的。我希望她還是要做正派一點的總統，誠信一點的總統，然後有新的內閣開發新的氣象，造福我們全體國人，不分中央跟地方，好好的愛台灣，好好的愛中華民國，這是我最大的期望。」

此外，吳敦義的臉書也從個人照片換成Q版照，讓粉絲專頁年輕、活潑不少，也引來網友大讚「可愛！」、「好看」，還有一堆人叫他選總統，支持他代表國民黨選2020。

▼國民黨主席吳敦義換上Q版大頭貼。（圖／翻攝自台灣的義氣-吳敦義粉絲團）