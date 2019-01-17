影／蔡英文變蘇貞昌影片女主角　兩人同框笑吃滷肉飯

▲▼蔡蘇同框。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌16日再度於臉書釋出影片，內容透露他中午入府與總統蔡英文商討豬瘟防疫方向定案，以及重懲虐童的刑法修正草案將商請立法院儘速三讀。影片中一度開雙框，紀錄兩人分別趕著完成公務準備中午的小型便當會，菜色則是一人一碗滷肉飯與白菜湯，兩人都笑著開吃，頻頻說看起來很好吃。

行政院在發言人Kolas Yotaka力推下進入快速影像化時期，蘇貞昌接任後，更是徹底利用直播與影像傳播，一天都有2則影片釋出。

蘇貞昌16日再度於臉書釋出影片，內容透露他中午入府與總統蔡英文商討豬瘟防疫方向定案，以及重懲虐童的刑法修正草案將商請立法院儘速三讀，影片開頭是蘇貞昌與蔡英文開著雙框，紀錄兩人分別趕著完成公務，接著準備中午的小型便當會，菜色則是一人一碗滷肉飯與白菜湯。

蔡英文先感嘆吃滷肉飯要分外覺得珍惜，因為目前有非洲豬瘟的防疫問題，還好蘇貞昌一上任就赴機場視察防疫情形，要將疫情阻絕在境外，她非常感謝，「辛苦院長，也麻煩院長了」。

蘇貞昌則說，為了防止非洲豬瘟侵入台灣因此將增加X光機跟人力加強檢疫，旅客會稍有不便，但若讓非洲豬瘟進來台灣，除了養豬產業垮掉損失幾千億，也會沒有滷肉飯吃；影片結尾兩人都笑著準備開動，頻頻說看起來很好吃。

另外，蘇貞昌臉書也透露，便當會中兩人談起近日幾起的家暴與虐童事件，身為行政首長，不能只是跟大家一起生氣，不只要即刻處理個案，讓加害者受到嚴厲懲罰，讓受害者得到幫助，還要立即檢查關懷制度上的漏洞。像是幼童有沒有按時打預防針、是不是有營養不良狀況，第一線的地方政府都能及早關懷、及早介入。

蘇貞昌說，除了事前預防，行政院在去年9月也已經將刑法修正案送立院審查，其中特別增加了處罰凌虐幼童致死、致重傷的刑責，他會和黨團積極溝通，希望立法院優先審查，盡速三讀。他也呼籲民眾，多關心鄰居，與其在事件發生後憤怒圍毆，遇到鄰里有家暴、虐童跡象的事件，勇於幫忙打113，才能讓完整的社會安全網發揮最大的功能。